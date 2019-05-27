Экономическое развитие Армении должно основываться на индивидуальных усилиях – премьер

На пути реализации новых предприятий препятствий не будет. Об этом сегодня в ходе организованного в Татеве инвестиционного бизнес-форума «Мой шаг во имя Сюникской области» заявил губернатор Сюникской области Унан Погосян.

Погосян призвал инвесторов прийти в область и вместе ее развивать.

«Областные власти могут и должны стать звеном между бизнесменами, теми, кто имеет бизнес-идеи, и государственными структурами, гарантируя, что на пути реализации новых предприятий мы не столкнемся с излишним администрированием, бюрократическими препонами, какими-либо негативными реалиями, которые помешают созданию крепкой почвы для ваших инвестиций, а также гарантируя, что вы увидите только доброжелательность и помощь, - сказал губернатор и продолжил: - Для нас приоритетными направлениями развития области являются туризм, промышленность, сельское хозяйство и сфера информационных технологий. Я призываю всех вас быть по возможности активными, проявить инициативность, воспользоваться этой площадкой и сделать ваш шаг во имя Сюникской области. Приезжайте в Сюник, делайте инвестиции в Сюнике, будем вместе развивать Сюник!»

Наша политическая задача - сделать Армению страной людей, которые верят в свои силы - Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что политической задачей армянских властей является превращение Армении в такую страну, жители которой верят в свои силы и знают, что могут реализовать свои идеи в Армении.

«Наша политическая задача - сделать Республику Армения страной людей, которые верят в свои силы и знают, что эти идеи могут быть реализованы в Республике Армения», - с своем выступлении отметил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что экономическое развитие Армении должно основываться на индивидуальных усилиях.

«И наша главная задача - дать как можно большему количеству людей возможность творить, думать, мечтать и смело воплощать свои идеи, - сказал Пашинян и продолжил: - Экономическое развитие основывается главным образом на отдельных личностях. Конечно, вхождение крупных инвесторов в Республику Армения очень важно, но, по моему убеждению, они в первую очередь идут за талантливыми людьми. Наша задача - показать, что в Армении живут талантливые люди, способные создать атмосферу для воплощения мечтаний других».

В форуме участвуют несколько десятков бизнесменов, в том числе из соседнего Ирана. В Капане планируется основать армяно-иранское предприятие по производству телевизоров. Армянские и иранские бизнесмены заключили соответствующий меморандум прямо на форуме.

Ранее инвестиционные бизнес-форумы были проведены четырех других областях страны - Лорийской, Тавушской, Араратской и Гегаркуникской.