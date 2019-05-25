Встретились Серж Саргсян и Роберт Кочарян

Третий президент Армении Серж Саргсян навестил второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом изданию Tert.am сообщил глава офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

«После освобождения Роберта Кочаряна навестить его приехал Серж Саргсян», - сказал Согомонян, добавив, что не знает, что обсуждали бывшие президенты.

«Я предполагаю, что обсуждались больше личные, чем политические вопросы», - отметил он.

Виктор Согомонян также сообщил, что в ближайшее время Роберт Кочарян выступит с заявлением.

Ранее сегодня стало известно, что Кочарян, который обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупных размерах, прошел медицинское обследование в медицинском центре «Измирлян».

18 мая Ереванский суд общей юрисдикции изменил меру пресечения в отношении Кочаряна, освободив его из-под стражи под гарантии нынешнего и бывшего руководителей Карабаха.