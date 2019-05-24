Экс-глава военной полиции Горисского гарнизона: 1 марта 50-100 машин из Карабаха через Горисский гарнизон проследовали в Ереван

Советник начальника Государственной контрольной службы Ашот Ванян, который в 2008 году был начальником военной полиции Горисского гарнизона, в беседе с Радио Азатутюн рассказал, что 1 марта 2008 года из Карабаха в Армению въехала колонна машин с военнослужащими, и он лично ее встречал.

«1 марта 2008 года, примерно в 17:00, точно не помню, либо мы получили циркуляр, либо нам позвонили и дали устное указание о том, что часть войск, которые направляются в Ереван, мы должны сопровождать, а для другой части должны просто обеспечить безопасное передвижение через Горисский гарнизон. Конкретно из Карабаха, конкретное число я не помню, но скажу, что точно 50-100 машин вечером 1 марта, примерно после 17:00, проследовали через Горисский гарнизон, машины, которые перевозили личный состав – военнослужащих Армии обороны. Из Карабаха через Горисский гарнизон они проследовали в направлении Еревана. Было заявлено, что войск не было, но я лично обеспечивал безопасное движение этих войск в Ереван», - заявил Ванян.

Один из адвокатов ключевого обвиняемого по делу «1 марта», второго президента Армении Роберта Кочаряна, Арам Орбелян отказался давать интервью, но сказал, что эти заявления не противоречат друг другу. Он подчеркнул, что в уголовном деле нет ни одного материала о том, что какой-либо военнослужащий был привезен из Нагорного Карабаха в Ереван.

Об этом в суде заявил также второй президент Армении Роберт Кочарян. «Ни один человек из Вооруженных сил Арцаха не был привезен в Республику Армения в ходе этих событий. Ни один человек не был привезен. Потому объясню, о чем идет речь», - сказал Кочарян.

Между тем, в обвинительном заключении по делу Кочаряна написано: «1 марта в Ереван был переброшен сводный батальон, сформированный из примерно 1000 военнослужащих-контрактников и офицеров Армии обороны Карабаха».

Бывший военный Ашот Ванян говорит, что часть военных, прибывших из Карабаха в Армению, остановилась на ночевку в одной из воинских частей Гориса. Более того, по его словам, несколько машин, перевозивших военнослужащих из Карабаха в Ереван, имели государственные номерные знаки Министерства обороны Армении. Упоминание об этом есть также в обвинительном заключении по делу.

«Мы получили информацию о том, что в одной из воинских частей МО РА в Горисе с находящихся на территории воинской части машин были сняты и собраны разные госномера, они были увезены в Карабах, в Армию обороны, и эти машины приехали с госномерами МО РА. Возможно, были и другие госномера, но были и машины с этими госномерами», - заявил Ванян.

До прошлогодней революции Ванян был начальником военной полиции Горисского гарнизона. Он сказал, что причиной его увольнения стало невыполнение незаконного приказа руководителя. Сейчас он является советником главы Государственной контрольной службы.

На вопрос, передал ли он эту информацию правоохранительным органам, Ванян ответил: «Честно говоря, нет. Потому что я был убежден, что то, что я говорю, было настолько очевидным, так открыто делалось, мне казалось, что все об этом знали. Но недавно я услышал, что, фактически, имело место известное для всех событие, и я как гражданин Республики Армения, как офицер, обязан заявить об этом. Я это видел и сам был участником, обеспечивал безопасное движение этих колонн в Ереван».