Пашинян: Армения привержена политике обеспечения свободы религии, вероисповедания, убеждений и совести

Армения является страной, которая действительно привержена политике обеспечения свободы религии, вероисповедания, убеждений и совести. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня на открытии конференции, посвященной современным проблемам свободы религии или вероисповедания в Армении, Грузии и других странах.

«Новая Армения тем более полностью привержена этим ценностям. Думаю, то, что сегодня национальные и в этом контексте религиозные меньшинства Армении чувствуют себя полноценными, является одним из важнейших доказательств моих слов, - сказал Пашинян и продолжил: - Хочу отметить, что для нас является принципиальным, чтобы национальные религиозные меньшинства были в безопасности, чувствовали себя полноценными, имели возможность сохранения, развития своей идентичности».

«Вообще, религия и межрелигиозные отношения, возможно, являются следующей важнейшей темой, потому что долгое время было принято думать, что религия и различия религиозных восприятий обычно разделяют людей друг от друга. Но мы считаем эту ситуацию довольно странной еще и потому, что большинство известных или наиболее распространенных религий, по сути, исходят от одного и того же Бога. И это заставляет нас говорить, что разделительные линии проводят не религии, а люди, которые занимаются их толкованием, потому что наша вера и убежденность заключается в том, что религия на самом деле предназначена для объединения людей, религия на самом деле предназначена для установления мира и гармонии, религия на самом деле предназначена для достижения счастья, для оказания помощи людям, чтобы они достигли счастья. И если разделительные линии были проведены посредством теории той или иной религии, то есть посредством различных толкований со стороны людей, то это означает, что эти разделительные линии могут быть устранены посредством новых толкований, новых подходов таких же людей, которые могут уничтожить созданные ими же разделительные линии, и самым важным предусловием для этого является взаимное уважение к убеждениям, эмоциям, вероисповеданию, представлениям и восприятию друг друга», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, подчеркнул Никол Пашинян.

Цель ежегодной конференции - проведение многосторонних дискуссий между армянскими, грузинскими и международными партнерами о текущем развитии и проблемах в сфере свободы религии и вероисповедания, укрепление армяно-грузинских отношений и развитие международного сотрудничества. Конференция служит платформой, на которой ключевые заинтересованные стороны обсуждают вопросы сферы свободы религии и вероисповедания в Армении, Грузии и в мире, а также представляют соответствующие предложения по их решению, говорится в официальном сообщении.

