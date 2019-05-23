Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Забастовка в Ванадзоре: водители маршруток недовольны ценой на газ

Водители всех внутригородских маршруток Ванадзора проводят забастовку, 23 мая 2019 г.

Водители всех внутригородских маршруток Ванадзора сегодня объявили забастовку. Они припарковали на площади Айка около 100 «Газелей» и выражают недовольство в связи с тем, что в последние дни за тот же объем заправляемого газа платят больше, хотя на газозаправочных станциях цена на газ по-прежнему составляет 290 драмов.

«Неделю назад я сразу почувствовал подорожание, я всегда заправлялся на 4600 драмов, в тот день я заправился на 6000 с чем-то. Разница составляет 1800-2000 драмов», - отметил один из водителей.

На вопрос Радио Азатутюн, с какого числа произошло это изменение, он ответил: «С 21 мая. За день до этого «Газель», обслуживавшая тот же маршрут, заправлялась за 5000 драмов, два дня спустя – за 7000 драмов. Что изменилось?».

Водители подозревают, что со стороны газозаправочных станций есть тенденция вызвать недовольство в адрес властей. Между ними даже начался спор. екоторые обвиняют в сложившейся ситуации действующие власти и лично премьер-министра, другие говорят, что здесь замешаны другие силы и что их заставили принять участие в сегодняшней акции протеста.

«Теперь они хотят свергнуть нынешнюю власть, поэтому делают такое», - сказал один из водителей.

На вопрос, имеет ли он в виду газозаправочные станции, он ответил: «Ну, мафия крутится».

Водители, в любом случае, в один голос говорят, что на газозаправочных станциях, не меняя цену, умудряются брать у них примерно на 2000 драмов больше. По их мнению, это происходит в результате манипуляций с весами.

«После 1 мая, когда перешли на килограммы, было нормально, есть доказательства. Было нормально, жалоб не было, а теперь, в течение этих пяти дней, уже разница составляет 1500 драмов. Те же весы, что случилось с этими весами?» - сказал один из протестующих.

«Это связано с их аппаратами, аппараты неправильно работают», - подчеркнул еще один водитель.

На газозаправочных станциях эти обвинения решительно отвергают, отмечая, что с 1 мая никаких изменений не произошло. Напомним, что, согласно принятому парламентом закону, с 1 мая газ продается не в кубических метрах, а в килограммах.

Back to top
XS
SM
MD
LG