Забастовка в Ванадзоре: водители маршруток недовольны ценой на газ

Водители всех внутригородских маршруток Ванадзора сегодня объявили забастовку. Они припарковали на площади Айка около 100 «Газелей» и выражают недовольство в связи с тем, что в последние дни за тот же объем заправляемого газа платят больше, хотя на газозаправочных станциях цена на газ по-прежнему составляет 290 драмов.

«Неделю назад я сразу почувствовал подорожание, я всегда заправлялся на 4600 драмов, в тот день я заправился на 6000 с чем-то. Разница составляет 1800-2000 драмов», - отметил один из водителей.

На вопрос Радио Азатутюн, с какого числа произошло это изменение, он ответил: «С 21 мая. За день до этого «Газель», обслуживавшая тот же маршрут, заправлялась за 5000 драмов, два дня спустя – за 7000 драмов. Что изменилось?».

Водители подозревают, что со стороны газозаправочных станций есть тенденция вызвать недовольство в адрес властей. Между ними даже начался спор. екоторые обвиняют в сложившейся ситуации действующие власти и лично премьер-министра, другие говорят, что здесь замешаны другие силы и что их заставили принять участие в сегодняшней акции протеста.

«Теперь они хотят свергнуть нынешнюю власть, поэтому делают такое», - сказал один из водителей.

На вопрос, имеет ли он в виду газозаправочные станции, он ответил: «Ну, мафия крутится».

Водители, в любом случае, в один голос говорят, что на газозаправочных станциях, не меняя цену, умудряются брать у них примерно на 2000 драмов больше. По их мнению, это происходит в результате манипуляций с весами.

«После 1 мая, когда перешли на килограммы, было нормально, есть доказательства. Было нормально, жалоб не было, а теперь, в течение этих пяти дней, уже разница составляет 1500 драмов. Те же весы, что случилось с этими весами?» - сказал один из протестующих.

«Это связано с их аппаратами, аппараты неправильно работают», - подчеркнул еще один водитель.

На газозаправочных станциях эти обвинения решительно отвергают, отмечая, что с 1 мая никаких изменений не произошло. Напомним, что, согласно принятому парламентом закону, с 1 мая газ продается не в кубических метрах, а в килограммах.