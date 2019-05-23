«Почему не строите дорогу? Дети жалуются» - премьер отреагировал на жалобу детей после программы Азатутюн ТВ

В ходе заседания правительства сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул тему, поднятую в программе «Гюхамедж» («На селе») Азатутюн ТВ, которая рассказывала про деревню Сис.

Глава правительства обратился к министру территориального управления и развития Сурену Папикяну: «Господин Папикян, вы видели видео, где дети деревни Сис дают интервью и говорят: «Никол приехал, пообещал, потоп забыл и так и не построил [дорогу]»? Почему не строите дорогу? Дети жалуются. Так не пойдет».

Министр ответил, что, учитывая просьбу детей, там в данной деревне будут осуществлены работы по асфальтированию.

«Мы уже отправили этот проект, просто, возможно, будет необходимо, чтобы закупки были осуществлены у одного лица, чтобы было быстрее», - сказал Папикян.

16 марта премьер-министр Никол Пашинян совершил незапланированный визит в село Ранчпар. Увидев прямую трансляцию премьер-министра из Ранчпара, молодежь Сиса поспешила пригласить его в свою деревню. Пашинян пообещал и уже через несколько минут был в Сисе. В ходе его визита премьер-министр вместе с жителями деревни и местным старостой Айком Мелконяном единодушно решили, что самой важной проблемой общины является отсутствие асфальтированной дороги.

А в мае во время съемок программы «Гюхамедж» («На селе») дети пожаловались: «Он сказал, что починит. Так до сих пор и «чинит». Мы все еще ждем».