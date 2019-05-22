Импортеры утверждают, что их товары незаконно удерживаются на таможенном пункте «Баграташен»

Торговцы, которые уже несколько дней ночуют на таможенном пункте «Баграташен» вместе со своими товарами, согласно Службе национальной безопасности (СНБ), допустили незаконные действия.

По версии СНБ, часть из примерно 14 тонн грузов, приобретенных в Турции, они импортировали в Армению без декларирования или под видом других, более дешевых товаров, не уплатив предусмотренные для таможенного оформления налоги и пошлины.

Между тем, торговцы, которые считают себя заложниками на таможенном пункте «Баграташен», утверждают, что по непонятным для них причинам их и их товары незаконно удерживают в ангарах таможенного пункта.

«Я привез 250 кг товаров, и я уже четвертый день здесь. Таможенное оформление прошел, деньги заплатил, говорят: это незаконно, нужно все по одному разобрать, посмотреть, что ты привез», - рассказал один из торговцев.

В распространенном СНБ сообщении отмечается, что у них есть сведения о том, что с целью импорта одежды и текстильной продукции в течение длительного времени использовались незаконные механизмы. У правоохранителей есть подозрения, что незаконная перевозка грузов стала возможна вследствие попустительства или злоупотребления должностным положением со стороны должностных лиц таможенного пункта.

Торговцы сказали Радио Азатутюн, что у них нет претензий к сотрудникам таможенного пункта, те правильно произвели все расчеты.

«Уже месяц работает новый начальник. Мы законно приходим, входим, ставим наши вещи, они проходят через монитор, мы платим сумму, выходим и уезжаем», - сказал один из торговцев.

«Используют тот предлог, что, мол, вы оформили под неверным наименованием, то неверно сделали, это неверно сделали. Я уже заплатил деньги в бюджет, большую сумму. Вам следует обратиться к вашему сотруднику - почему он оформил под неверным наименованием», - добавил другой торговец.

Торговцы утверждают, что не совершали никаких незаконных сделок.

«В настоящее время сотрудники СНБ и Комитета госдоходов проводят на таможенном пункте «Баграташен» совместные мероприятия с целью инвентаризации импортированных товаров и расчета суммы причиненного государству ущерба, однако лица, занимающиеся коммерческой деятельностью, упорно препятствуют процессу, надеясь на продолжение теневой экономической деятельности», - говорится в сообщении СНБ.

Между тем, торговцы сообщили Радио Азатутюн, что пригласили адвоката и собираются оспорить действия правоохранительных органов.