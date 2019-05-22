Акция протеста в Театральном институте: студенты требуют отставки ректора

Сегодня в Ереванском государственном институте театра и кино состоялись выборы ректора. 14 из 24 членов Попечительского совета проголосовали за кандидатуру Лилит Арзуманян, 9 членов высказались против, один - воздержался. Таким образом, Лилит Арзуманян была избрана ректором.

Сразу после выборов студенты начали акцию протеста, они выступили против избранного ректора и потребовали ее отставки.

«Г-же Арзуманян было дано много времени для того, чтобы провести в этом институте какие-то программы реформ со студентами, она ничего не сделала, и ничего обнадеживающего с ее стороны нет, чтобы она могла возглавить этот институт», - отметил один из студентов, участвующих в акции протеста.

Студенты уже в течение нескольких часов блокируют двери в здание института, требуя от Лилит Арзуманян представить заявление о самоотводе. Последняя, однако, заявила, что не собирался делать этого, поскольку не намерена поддаваться давлению. Арзуманян попросила студентов дать ей время на обдумывание до утра.

«Вчера вечером я была у министра, поверьте, что я не человек министра, ничего подобного нет, потому что если бы это было так, он бы не снял меня с работы. Я вчера вечером была у министра, естественно, ребята, все это очень тяжело для меня, сегодня во время студенческого совета я сказала, что никому не пожелала бы пережить за всю свою жизнь то, что я пережила за эти два дня», - отметила Лилит Арзуманян.

В переговорах между студентами и ректором участвовала также депутат паралментской фракции «Мой шаг» Лусине Бадалян, чтобы понять, какая часть студентов требует отставки ректора. Она сказала, что если сегодня в течение нескольких часов соберутся хотя бы 300 из 590 студентов вуза, то их требование будет закономерным.

«Я считаю, что приведенные аргументы мы можем решить даже в случае избрания, то есть, была такая проблема, сейчас я говорю, что я гарантирую, что если ректор не выполнит этого под моим контролем, я сама потребую, чтобы она ушла с работы. Но студенты с этим не соглашаются, в этом случае я немного не понимаю опасения. То есть, мы остались здесь, чтобы понять, что происходит, потому что если вопрос технический, его можно спокойно решить, если вопрос персонализирован, опять-таки мне нужно знать, почему он персонализирован», - отметила Лусине Бадалян.

Студенты не позволяли преподавателям покинуть здание института. Руководитель кукольного театра имени Ованнеса Туманяна, профессор Театрального института Рубен Бабаян подошел к студентам и потребовал открыть двери. Студенты отказались. Тогда Бабаян заявил, что сейчас же напишет заявление и уйдет из вуза, а затем так и сделал.

Студенты заявили, что собираются до утра держать двери университета закрытыми. На данный момент они продолжают переговоры с ректором университета.