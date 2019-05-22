Улица Григора Лусаворича переименована в улицу Святого Григора Лусаворича

На заседании Совета старейшин Еревана предметом бурных обсуждений стало предложение члена оппозиционной фракции «Луйс» Техмины Варданян о переименовании улиц Григора Лусаворича, Мовсес Хоренаци и проспекта Маштоца в улицы Святого Григора Лусаворича, Святого Мовсеса Хоренаци и проспект Святого Месропа Маштоца.

У членов фракции «Мой шаг» были возражения.

Член Совета старейшин Давид Хачатрян спросил: полтора миллиона жертв геноцида также причислены к лику святых, как же быть с ними? «Как быть с Сиаманто, Даниелем Варужаном, Рубеном Севаком, Григором Зограпом и другими?» - спросил он.

Автор предложения отметила, что в данном случае нет дискриминационного подхода, и что впоследствии могут быть другие предложения по переименованию. Представители фракции «Мой шаг» также высказали озабоченность в связи с расходами по переименованию улиц.

После горячих споров Совет старейшин решил оставить без изменений названия проспекта Маштоца и улицы Мовсеса Хоренаци, но добавить слово «Святой» к названию улицы Григор Лусаворич.

Мэр Айк Марутян воздержался в случае проспекта Маштоца и улицы Мовсеса Хоренаци, но проголосовал за предложение по поводу улицы Григора Лусаворича. «Потому что Григорий Просветитель (Григор Лусаворич) был нашим первым католикосом, и он начал этот великий процесс принятия христианства в качестве государственной религии и так далее. Здесь я считаю это логичным», - заметил ереванский градоначальник.