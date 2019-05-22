В Совете старейшин Еревана обсуждают вопрос переименования улиц

Сегодня в Совете старейшин Еревана проходит очередное заседание, на котором рассматриваются 14 вопросов, в том числе вопрос о переименовании ряда улиц армянской столицы.

Речь идет об улицах Мовсеса Хоренаци, Григора Лусаворича и проспекте Маштоца. Фракция «Луйс» предлагает переименовать их, соответственно, в улицы Святого Мовсеса Хоренаци, Святого Григора Лусаворича и в проспект Святого Месропа Маштоца.

Член фракции «Луйс» Техмина Варданян отметила необходимость добавления слова «святой» к названиям улиц, носящих имена деятелей, причисленных церковью к лику святых. Она подчеркнула, что это надо сделать, также учитывая то, что армяне первыми в мире приняли христианство в качестве государственной религии.

«Мир знает нас в первую очередь благодаря этому обстоятельству. Мы должны всегда высоко ценить роль церкви в армянском обществе и называть имена наших святых, воспитывая поколения. Это переименование также имеет серьезное значение в плане туризма», - заявила Варданян.

Представляющая фракцию «Мой шаг» Изабелла Абгарян возразила: «Улицы в Ереване должны назваться, исходя из важности для жителей Еревана, государства и города, и неправильно, чтобы отдельный член Совета старейшин навязывал городу собственные предпочтения».

По мнению Абгарян, необходимо было провести широкие общественные обсуждения, в том числе с историками и заинтересованными представителями церкви.