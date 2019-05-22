«Лучший способ защиты для Кочаряна – эскалация внутриполитической ситуации» - Грант Тер-Абрамян

Лучший способ защиты для Роберта Кочаряна – это эскалация внутриполитической ситуации. Такое мнение в программе Азатутюн ТВ «Политика изнутри» высказал публицист Грант Тер-Абрамян.

По его словам, у Кочаряна нет другого варианта освободиться от судебного преследования кроме как путём переворота или смены власти.

Отметим, что накануне вице-спикер Национального собрания, член фракции «Мой шаг» Ален Симонян написал на своей странице в Facebook, что некие силы пытаются захватить власть в Армении.

«Мы вместе освободили Армению от «сержеробовского» набега (имеет в виду Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна – ред.), а сейчас делается попытка «революции шакалов». Что ж, мы принимаем вызов», - написал Симонян, сопроводив свой пост отрывком из известного мультфильма «Маугли», где волки «принимают бой».

Это заявление было сделано через несколько дней после решения суда об освобождении из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.