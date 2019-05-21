Обзор прессы за 21 мая

Армянская пресса широко комментирует события последних дней в связи с развитиями в судебном процессе по делу бывшего президента Роберта Кочаряна и заявленной властями необходимостью судебно-правовой реформы.

Газета «Айкакан жаманак» пишет, что решение суда освободить бывшего президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи, вероятно, стало «последней каплей», которая заставила премьер-министра Никола Пашиняна сделать выбор в пользу того, что он назвал «оперативным вмешательством» в судебную систему Армении. «Оказалось, что только потому, что власти не вмешиваются в работу судов, это не обязательно гарантирует, что другие тоже не будут этого делать», - замечает проправительственная газета. Отмечая, что большинство армянских судей были назначены при прежних властях, издание настаивает на том, что нынешние власти «делают все для установления верховенства закона в стране и обеспечения того, чтобы все было в рамках закона». «Но границы закона решают судьи, многие из которых получали политические заказы от предыдущих властей», - пишет газета.

«В отличие от законодательной и исполнительной властей, сформированных благодаря свободному волеизъявлению народа и обладающих полной легитимностью, судебная система видимыми и невидимыми нитями связана с бывшей коррумпированной системой», - пишет газета «Жоговурд». Газета также сообщает, что ереванский окружной суд приостановил судебное разбирательство по делу Кочаряна и попросил Конституционный суд подтвердить, может ли бывший президент быть привлечен к ответственности по обвинению, связанному с событиями 1 марта 2008 года. Газета подчеркивает, что судья принял данное решение по требованию адвокатов Кочаряна, игнорируя мнение прокуроров.

В другом комментарии газета «Жоговурд» отвергает критику бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) в связи с утверждениями Пашиняна о том, что некоторые силы в Нагорном Карабахе замышляют «предательский» заговор против правительства Армении. Обозреватель издания отмечает, что у представителей РПА нет морального права поднимать карабахский вопрос в своих публичных заявлениях. «Никто не забыл, что произошла четырехдневная апрельская война 2016 года, и во время нахождения РПА у власти мы в этой войне понесли более 100 жертв и потеряли 800 гектаров земли», - пишет издание.