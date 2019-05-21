Евросоюз является ключевым партнером Армении по повестке реформ – доклад ЕС

Армения активизировала свои усилия по укреплению и расширению партнерства с Евросоюзом, последовательно признавая ту важную роль, которую ЕС может сыграть в плавной реализации повестки реформ страны. Тем не менее, процесс реформ остается на ранней стадии. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе ЕС о процессах в Армении и отношениях ЕС-РА в период с июня 2018-го по май 2019 года.

Представленная правительством Армении дорожная карта по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения является важным инструментом в продвижении повестки реформ, подчеркивается в докладе.

«Европейский союз был и остается самым большим сторонником амбициозной программы реформ правительства Армении, нацеленной на укрепление демократии, верховенства закона и поощрение прав человека в стране. Армения является важным партнером для Европейского союза, и мы сосредоточены на реализации нашего всеобъемлющего двустороннего соглашения, а также на достижении конкретных результатов в рамках Восточного партнерства. Мы всегда твердо убеждены, что наши цели приносят ощутимую пользу нашим гражданам», - согласно сообщению делегации Евросоюза в Армении, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

«Евросоюз и Армения являются сильными партнерами, и мы готовы поддержать реализацию конкретных реформ в существенных для людей сферах, в том числе в сфере правосудия и образования. Быстрая реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве открывает новые экономические возможности для всех граждан Армении», - в свою очередь сказал комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

«В прошлом году в Армении произошли политические изменения, а затем в декабре 2018 года были проведены внеочередные парламентские выборы. Евросоюз стал единственным крупным инвестором, предоставив оборудование и поддержав демократию и действия, нацеленные на активное гражданское участие. По данным Международной миссии по наблюдению за выборами, выборы были проведены с соблюдением основных свобод и пользовались широким доверием общественности. В то же время, правительство отметило необходимость независимости, подотчетности и эффективности судебной системы. В сентябре 2018 года Евросоюз и Армения начали стратегический диалог ЕС-Армения по вопросам сферы правосудия. Евросоюз готов поддержать реформу этой ключевой сферы», - говорится в докладе.

В документе также отмечается, что общий объем торговли между ЕС и Арменией за прошедший год увеличился на 15%, достигнув 1,1 млрд евро. «Армения пользуется выгодами системы преференций ЕС GSP+, которая является особой инициативой для устойчивого развития и надлежащего управления. В 2017 году более 96% товаров из Армении, соответствующих требованиям льготной системы GSP+, поступили в ЕС с нулевыми пошлинами. Расширение основной Транс-европейской транспортной сети (TEN-T) до Армении было завершено в ноябре 2018 года. В январе 2019 года был опубликован инвестиционный план действий TEN-T, где в качестве одного из приоритетных направлений является безопасность дорожного движения», - говорится в докладе.

Евросоюз также отмечает, что с целью поддержки реформ в сфере образования в марте 2019 года был начат диалог ЕС-Армения по вопросам политики образования. «Благодаря программе по развитию возможностей Erasmus+ армянские вузы смогли улучшить свою административную и организационную структуру и модернизировать учебные программы. С 2015 года более 2700 студентов и преподавателей университетов воспользовались программами академического обмена и мобильности ЕС-Армения. В 2018 году была запущена новая программа EU4Innovation стоимостью 23 млн евро, которая нацелена на приведение навыков выпускников университетов в соответствие с требованиями рынка труда. Посредством программы будет создан комплекс EU4Innovation для университетов и центр конвергенции ЕС, который объединит университеты и частный сектор и будет включать в себя инкубатор для малых технологических стартапов», - говорится в докладе.

«Евросоюз является крупнейшим финансовым донором Армении и ключевым партнером по повестке реформ. Евросоюз готов продолжить свое участие в Армении и оказывать поддержку посредством политического диалога, финансовой и технической помощи, чтобы поддержать амбициозные реформы правительства Армении - на благо граждан РА и сотрудничества между ЕС и Арменией», - говорится в документе.

Доклад опубликован в преддверии заседания совета по партнерству ЕС-Армения, запланированного на 13 июня.