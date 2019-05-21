Партия АРФ «Дашнакцутюн» 23 мая созывает митинг

Партия АРФ «Дашнакцутюн» 23 мая проведет митинг, чтобы «представить подходы и мнения по поводу выхода из сложившейся ситуации».

В заявлении, распространенном сегодня Верховным органом АРФ «Дашнакцутюн», отмечается, что «недавние события в стране и, в частности, подход премьер-министра Никола Пашиняна к судебной системе, вновь вызвали волнение общественно-государственной жизни».

«Демонтаж судебной власти в целях правосудия переходного периода со все еще неопределенными механизмами и содержанием угрожает системе правосудия нашей страны», - говорится в заявлении.

Оценивая ситуацию как тревожную, в партии АРФ «Дашнакцутюн» отмечают: «По неверному пути мы не придем к правильному пункту назначения».

«Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и ее последствия лежит прежде всего на власти. Тем не менее, никто не имеет права в качестве наблюдателя просто констатировать, как истощается государство, как неразумный образ действия и политическое поведение подрывают основы нашей государственности. Настало время объединиться и остановить этот бесперспективный процесс», - говорится в заявлении Верховного органа АРФД.