Сегодня вечером Бако Саакян встретится с парламентской фракцией «Мой шаг»

По инициативе фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении сегодня вечером состоится встреча фракции с руководителем Нагорного Карабаха Бако Саакяном.

Об этом Радио Азатутюн сообщили из фракции «Мой шаг».

Напомним, что бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупных размерах, решением суда 18 мая был освобожден под поручительство Бако Саакяна и бывшего лидера Нагорного Карабаха Аркадия Гукасян, которые также вместе внесли залог в размере 1 миллиона драмов (около 2 тыс. долларов).