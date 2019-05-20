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Политика

Сегодня вечером Бако Саакян встретится с парламентской фракцией «Мой шаг»

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По инициативе фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении сегодня вечером состоится встреча фракции с руководителем Нагорного Карабаха Бако Саакяном.

Об этом Радио Азатутюн сообщили из фракции «Мой шаг».

Напомним, что бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупных размерах, решением суда 18 мая был освобожден под поручительство Бако Саакяна и бывшего лидера Нагорного Карабаха Аркадия Гукасян, которые также вместе внесли залог в размере 1 миллиона драмов (около 2 тыс. долларов).

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