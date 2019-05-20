Пашинян призвал к реформе судебной системы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выступил с заявлением, призвав к судебной реформе в стране.

По словам премьера, сегодня в Армении сформированы две легитимные ветви власти – исполнительная и законодательная, а третья ветвь власти – судебная, остается под влиянием бывшей коррумпированной системы.

Пашинян подчеркнул, что истек срок, в течение которого судебная власть должна была сама в себе преодолеть коррупцию. «Пришло время для оперативного вмешательства», - заявил премьер.

Пашинян, в частности, отметил, что все судьи должны подвергнуться процессу ветирования на предмет их политических связей, имущества и так далее.

Кроме того, все судьи, чьи приговоры впоследствии были признаны незаконными Европейским судом по правам человека, а также те, кто знает, что не сможет действовать беспристрастно, должны подать в отставку.

Также Пашинян заявил о жизненной необходимости внедрения правосудия переходного периода, что, по его словам, должно быть осуществлено в течение одного или двух месяцев. При этом, он отметил, что если понадобиться для этого внести изменения в Конституцию либо провести референдум, то это должно быть сделано.

Пашинян подчеркнул, что все эти процессы должны осуществляться в сотрудничестве с международными организациями и в рамках лучшей международной практики и международных обязательств Армении.

В своем выступлении премьер также объяснил смысл своего призыва к гражданам заблокировать все суды в республике, отметив, что это символизирует то, что судебная власть в Армении, как и любая власть, по Конституциии принадлежит народу и должна отражать волю народа.

Он также сообщил, что обратится к участвующим в этой акции гражданам в прямом эфире на своей странице в Facebook.