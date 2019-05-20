По словам очевидцев, окна здания суда были разбиты, когда судья попытался войти через окно

Утром были разбиты окна здания суда административных районов Еревана Ачапняк и Давидашен.
В беседе с Радио Азатутюн очевидцы рассказали, что окна были разбиты, когда судья попытался войти внутрь через окно.
Ранее распространялась информация о том, что окна разбили граждане, блокирующие вход и выход из здания.
Полиция призвала граждан не препятствовать входу судей и сотрудников в суд, но они возразили, говоря, что следуют призыву премьер-министра Никола Пашиняна.
Судьи или сотрудники суда на данный момент не пытаются войти в здание суда.
На месте акции протеста также присутствуют руководитель парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц и депутат Ваагн Овакимян.
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