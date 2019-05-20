Оппозиция назвала призыв Пашиняна начать блокировать суды антиконституционным

В парламентской фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) считают призыв премьер-министра Никола Пашиняна начать блокировать входы и выходы всех судов в стране антиконституционным.

В беседе с корреспондентом Радио Азатутюн депутат от ППА Геворг Петросян подчеркнул, что согласно Конституции, вмешательство в процесс отправления правосудия запрещено. «А если он [Пашинян] в политическом плане разочарован в ком-то, то это не должно выражаться в давлении на суды», - подчеркнул Петросян.

Оппозиционный депутат охарактеризовал призыв премьер-министра как «проявление свержения конституционного строя».

Оппозиционная партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), между тем, призвала премьер-министра пересмотреть свой призыв о блокировании судов и «не делать подарка Роберту Кочаряну».

«В таком случае нарушается осуществление правосудия в Армении для тысяч людей, нарушаются их конституционные права. Таким образом, Республика Армения нарушает права человека, установленные ратифицированными ею же международными договорами, и ставит крест на всем потенциале построения правового государства, накопленном после революции», - заявили в партии.

«Лусавор Айастан» также призвала спикера парламента Арарата Мирзояна созвать внеочередное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении также осудила «беспрецедентное давление на судебную систему». А партия АРФ «Дашнакцутюн» охарактеризовала призыв Пашиняна как «шаг против конституционного строя Армении».

Между тем, президент Армении Армен Саркисян выступил с обращением, в котором призвал к тому, что «трезвость и терпимость превалировали в эти дни».