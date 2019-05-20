«Мне, нашему правительству, власти народа не нужен марионеточный суд» - Пашинян

«Мне, нашему правительству, власти народа не нужен марионеточный суд», - заявил премьер-министр Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что «ничто не помешает Армении стать свободным, демократическим, правовым государством».

Премьер-министр вновь призвал граждан в понедельник с 8:30 блокировать входы и выходы во всех судах страны. Он подчеркнул, что все должно происходить мирно, в рамках «ненасильственной, народной бархатной революции» и призвал сторонников не поддаваться на провокации.

Одновременно, Пашинян заявил, что полиция должна обеспечить безопасность участников мирной акции.