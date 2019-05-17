«Эскалация в Карабахе может привести исламистов в наш регион» - Пашинян

Эскалация в Нагорном Карабахе может привести бегущих сегодня из Ирака и Сирии исламистов в наш регион, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами.

«Вы видите, какая напряженная ситуация сложилась вокруг Ирана, и эта напряженность продолжает расти. В Сирии большое количество боевиков исламских радикальных группировок, они понимают, что им больше нет места в Сирии и Ираке. По нашей информации, они сегодня ищут новое место для себя. Если в нашем регионе произойдет новая эскалация, для них это будет хорошим поводом появиться, например, в Азербайджане. Для них это очень удобная точка, откуда они могут развернуть свои действия в направлении Ирана, России, Южного Кавказа и Центральной Азии», - сказал Пашинян представителям российских СМИ, добавив, что новая война в Карабахе уже не будет локальной, и выразив надежду на то, что это понимают и в России, и в Азербайджане, и в Иране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие недели - в конце мая ​и в начале июня, намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в столице Казахстана Нур-Султане, где пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Как сообщают российские СМИ, премьер-министр Армении также отметил, что для поддержания связи между руководителями России и Армении встреча не является обязательным условием.

«Я всегда могу позвонить Владимиру Владимировичу, когда это нужно, а он может позвонить мне, это принятая практика, и никаких проблем нет», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении вновь выразил надежду на то, что в результате переговоров российский «Газпром» пересмотрит цену на газ. Пашинян об этом сказал в интервью российскому РБК.

«Я убежден, что снизить цену на газ реалистично, и речь идет об эффективности Евразийского экономического союза. Мы, по сути, уже имеем договоренность о создании единого энергетического рынка, и наши предложения укладываются в рамки этой логики. Я хотел бы урегулировать этот вопрос до конца года», - сказал армянский премьер.

