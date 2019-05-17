Министр иностранных дел Китая посетит Армению – пресс-секретарь МИД

Министр иностранных дел Китая Ван И в этом месяце посетит Армению. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Подробности о программе визита не сообщаются.

Информагентство ТАСС приводит слова официального представителя МИД Китая Лу Кана, который заявил, что 24-27 мая министр иностранных дел Китая посетит Азербайджан, Армению, Грузию, Кыргызстан и Таджикистан.

14-16 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром КНР Ли Кэцяном.