Родители вновь выражают недовольство системой онлайн-регистрации первоклассников

Посредством впервые задействованной вчера системы онлайн-регистрации уже зарегистрировано более 9 тысяч первоклассников.

Тем не менее, поток недовольных родителей в Министерство образования и науки и Национальный центр образовательных технологий не прекращается.

Одни жалуются на технические проблемы, которые возникли в системе вчера утром, другие на то, что не получилось зарегистрировать ребенка в выбранную ими школу.

Элен Исаакис вообще была недостаточно осведомлена о системе: «Они вывесили на стене неверное объявление. Мне сказали, ознакомьтесь с объявлением и по этой ссылке войдите и зарегистрируйтесь. Вчера с утра, так как сказали, что 15 числа, я вошла на этот сайт, и зарегистрироваться не получилось. Сегодня я вынужденно отпросилась с работы, позвонила в школу, мне сказали, что мест нет».

Женщина хотела зарегистрировать свою дочь в школе № 161 с английским уклоном. Она отметила, что не могла каждый день ходить в школу и знакомиться с их объявлениями. «Допустим, я такая мама, которая ничего не понимает в Интернете, и что теперь ребенок должен остаться на улице?» - сказала она.

По словам Элен Исаакис, ей предложили написать жалобу на директора школы. «Очень грубая, вульгарная женщина в возрасте. Уважая ее возраст, я молчу. Она мне сказала: иди в школу № 65, там есть место. Родитель очень хорошо знает, в какой школе какое есть место. Если я выбрала эту школу, значит, я хочу эту школу», - рассказала женщина.

Она сказала, что отдаст дочь в платную школу, и со слезами на глазах ушла.

Директор Национального центра образовательных технологий Артак Погосян считает, что регистрация более 9 тысяч детей – это уже большой успех. «Система решила стоявшую перед ней большую задачу. Конечно, мы понимаем, что есть недовольство, есть родители, которые не смиряются с созданием этой системы», - сказал он.

По его словам, система не создала никаких новых препятствий, вместо этого предоставила возможности: «Существуют школы, в которые люди в свое время даже не мечтали отдать своего ребенка, потому что знали, что если пойдут в такую школу даже в феврале, им скажут, что все места заняты на три года вперед. И сейчас появился шанс записаться в такую школу, и люди записались».

Вчера при запуске системы возникли технические проблемы, из-за которых многие родители встали перед фактом.

По словам Погосяна, вопрос этих граждан обсуждался в министерстве. «Эти случаи будут тщательно изучены, и родителям будут предложены справедливые решения», - сказал он.

Директор Национального центра образовательных технологий настаивает на том, что те родители, которые не успели зарегистрировать своих детей в выбранную ими школу, не смогут использовать факт технических проблем в свою пользу. «Сейчас появились новые люди, которые говорят: мы зарегистрировались, но в данный момент система сообщает, что мы не зарегистрированы. Подобного быть не может. Если кто-то зарегистрировался, и адрес его электронной почты был зарегистрирован, в системе сохраняется также и этот адрес».

На вопрос, что он может сказать тем родителям, которые из-за того, что не успели зарегистрировать детей в выбранной ими школе, будут вынуждены отдать их в более отдаленную от дома школу, Погосян ответил: «То есть, когда они говорят: мы живем близко, в том же районе, я могу задать вопрос: жить в том же районе означает в том же административном районе? Как определить где, по адресам, в скольких метрах считается оптимальным? Есть вопросы, ответа на которые ни у кого нет».

Погосян заверяет, что через систему выбирают лишь школу, а выбор классного руководителя производится уже по старому порядку.