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Армения

Парламенту было дополнительно выделено 900 млн драмов

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Правительство сегодня выделило Национальному собранию из резервного фонда дополнительно около 900 млн драмов.

Часть возникшего в госбюджете на 2019 год дефицита обусловлена увеличением числа депутатов и комиссий в Национальном собрании 7-го созыва. Около 94 млн драмов будет направлено на выплату премий.

Также увеличились расходы на зарубежные командировки председателя и депутатов НС. В числе командировок спикера парламента Арарата Мирзояна увеличились визиты в Россию, Грузию, Бельгию, Нидерланды, Францию, Италию, Великобританию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, будут приобретены четыре рентгеновских аппарата для досмотра, один из которых будет установлен у входа в кабинет спикера парламента.

Руководитель аппарата НС Тигран Галстян считает эти расходы оправданными.

На вопрос, почему они решили установить такое оборудование, были ли какие-то опасения, Галстян ответил: «Никаких опасений нет. Проблема в том, что [существующие] устройства довольно старые, они постоянно ломаются. Модели настолько старые, что их обслуживание уже невозможно, поскольку запасные части уже не производятся. Мы так или иначе столкнемся с этой проблемой, когда они просто выйдут из строя».

Касаясь увеличения расходов на поездки спикера парламента, глава аппарата НС сказал: «Есть определенные программы, множество приглашений. Определенная важная часть приглашений, необходимая для парламентской дипломатии, является обязательной для государства, по этой части [поездки] были запланированы. [Расходов] оказалось намного больше, чем в бюджете прошлого года».

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