На следующей неделе в Азербайджане пройдут очередные крупномасштабные военные учения

Вооруженные силы Азербайджана в понедельник начнут очередные крупномасштабные военные учения с участием 10 тысяч военнослужащих.

Это будут уже вторые в этом месяце и третьи за последние 10 месяцев крупномасштабные военные учения Вооруженных сил Азербайджана.

Согласно официальным источникам в Азербайджане, оперативно-тактическими учениями, которые пройдут с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений азербайджанской армии, будет командовать лично министр обороны страны Закир Гасанов.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в ходе четырехдневных военных учений 20-24 мая будет отработан «оборонительно-контрнаступательный сценарий».

«Главной темой учений является отражение атаки противника в ночное время, нанесение ему контрударов по различным направлениям и переход в наступление. К учениям будут привлечены до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.