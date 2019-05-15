Демократия в Армении сейчас сильнее, чем когда-либо – посол США

Демократия в Армении сейчас сильнее, чем когда-либо, заявила посол США в Армении Линн Трейси, представляя сегодня программу и направления своей деятельности в Армении.

«Нет нужды отмечать, что демократия в Армении сейчас сильнее, чем когда-либо. События прошлой весны показали нам, что изменения начинаются и продвигаются вперед гражданами страны. В апреле прошлого года граждане Армении вышли на улицы. Граждане, живущие в разных частях страны, встали и потребовали реализации своего права жить в свободной и демократической стране, в стране, где правительство, гражданское общество и бизнес свободным, справедливым и прозрачным образом работают сообща с целью создания более процветающего будущего для всех», - сказала посол.

«По роду своей деятельности я представляю интересы Соединенных Штатов в Армении. Поддержка становления суверенного, демократического государства вытекает из наших интересов. Хотя я горжусь тем, что США были первой страной, которая после событий прошлой осени предложила Армении помощь в проведении выборов, однако это граждане Армении реализовали свое право голоса на свободных и демократических выборах в декабре прошлого года. Я намерена и впредь поддерживать народ Армении на избранном им пути развития и укрепления демократии, что приведет к верховенству закона и защите человеческого достоинства», - подчеркнула Трейси.

«В плане ценностей вы связаны с Западом»

Заявление о сильной демократии в Армении сегодня было не единственным примечательным заявлением посла США.

Говоря об отношениях Армении с США, Евросоюзом и Россией, Линн Трейси заявила: «Хотя Армения географически и исторически связана с Россией, но ценностями вы связаны с Западом. Безусловно, мы осознаем, что наши отношения находятся не в вакуумной среде. Мы понимаем и ценим широкий спектр двусторонних и многосторонних международных отношений Армении. Армения как суверенное, демократическое государство делает свой выбор, исходя из своих национальных интересов. Мы также понимаем, что, исходя из географических и исторических реалий, Армения имеет прочные связи с Россией. Но я думаю, что в Армении многие согласятся со мной в том, что армяно-российские отношения не могут удержать и не удерживают Армению от построения прочных и взаимовыгодных отношений с США, Евросоюзом и другими возможными партнерами. И хотя Армения географически и исторически связана с Россией, но ценностями вы связаны с Западом. Эти отношения не исключают одно другого. В международных отношениях преимущество одного из игроков не означает поражение другого».

Напомнив, что, начиная с 1992 года, Соединенные Штаты предоставили Армении помощь в размере более 2 млрд долларов США, Линн Трейси также сообщила, что после визита в Ереван на прошлой неделе заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента и армяно-американского стратегического диалога были подписаны соглашения о содействии на сумму 16 млн долларов.

«Армения уже различными способами продемонстрировала свою готовность сотрудничать с США на международных площадках. Например, мы придаем важность работе Армении с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», в том числе участию в миссиях НАТО, таких как миссия «Решающее содействие» в Афганистане. Армения является надежным партнером Европейского командования США в вопросе обеспечения региональной стабильности в Косово. Армения также имеет 15-летние прочные партнерские отношения с штатом Канзас и Национальной гвардией Канзаса, в результате чего имели место многочисленные эффективные обмены и между нашими странами установились более тесные связи», - сказала посол США.

Посол также затронула карабахскую проблему, отметив, что процесс под эгидой Минской группы сегодня «более чем когда-либо воодушевляет». «Дорога была долгой, простых решений не существует, однако события последних месяцев позволяют мне верить в то, что прогресс возможен», - сказала Трейси.

Говоря о двусторонних торгово-экономических отношениях, американский посол заявила: «За последние несколько лет мы заметили, что американский бизнес проявляет стабильный интерес к армянскому рынку в таких сферах, как гидроэнергетика, информационные технологии, финансы, розничная торговля и сельское хозяйство».