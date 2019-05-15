«Либерализация визового режима является одним из наиболее важных и принципиальных вопросов нашей повестки» - глава МИД Армении

«Либерализация визового режима является одним из наиболее важных и принципиальных вопросов нашей повестки», - заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн накануне в Брюсселе.

Мнацаканян отметил, что в данном вопросе достигнут достаточный прогресс, и нужно ускорить процесс.

На вопрос Радио Азатутюн, насколько реалистично достичь либерализации визового режима с ЕС уже в этом году, Мнацаканян ответил так: «Для нас это является вопросом каждого момента, для нас это является чрезвычайно большим приоритетом. А когда это произойдет, я на самом деле сказать не могу, но этот вопрос является одним из наиболее важных пунктов нашей повестки дня, и он является продолжительным. Мы уверены, что у нас достаточно прогресса в этом вопросе, и теперь, сопоставляя все это и продвигая нашу повестку, нужно ускорить все это. Повторяю еще раз, это очень важный для нас вопрос».

Министр иностранных дел отметил, что они не будут действовать никоим образом, чтобы создавать возможности для злоупотребления либерализованным режимом.

«Мы очень хорошо знаем, мы говорили о том, что есть различные соображения, связанные с общей миграцией, отношением к миграции и политикой в этой связи, для нас это не является препятствием, мы не можем принять это и сказать: очень хорошо, вопрос закрыт. Конечно, не закрыт, и мы будем продолжать последовательно продвигать это, потому что мы утверждаем, что каждый оценивается в соответствии с его достоинствами, способностями, и мы очень чувствительны, мы не будем действовать каким-либо образом, чтобы создавать такую возможность, чтобы свободным режимом могли злоупотребить, и мы не будем поощрять что-либо, что может привести к злоупотреблению и проблемам. Сейчас нам говорят, что есть другие страны, которые сегодня пользуются либерализованным режимом и злоупотребляют им. Для нас это не является достаточным аргументом. Мы хотим, чтобы нас оценивали в соответствии с нашими достоинствами, то есть, чтобы оценивали наши способности», - отметил Мнацаканян.

«Мы хотим, чтобы наши эксперты, соответствующие ведомства, занимающиеся миграцией, общались с соответствующими европейскими экспертами, чтобы оценить, насколько хорошо развиты наши возможности, насколько они соответствуют стандартам, чтобы мы могли начать диалог по либерализации визового режима», - добавил он.