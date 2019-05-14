Премьер-министр Армении встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике премьер-министр Армении Никол Пашинян в Палате народных представителей встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин отметил, что его страна придает важность последовательному развитию отношений с Арменией в различных областях. Председатель КНР говорил об армяно-китайских крепких исторических и культурных отношениях, отметив, что они являются в том числе результатом «Шелкового пути».

«Мы хорошо знаем армянский народ, нам известны имена Арама Хачатуряна, Артема Микояна, Ованнеса Туманяна. Нас объединяют общие цели сотрудничества цивилизаций. Нам хорошо известны значимые исторические события в Армении. Мы убеждены, что в будущем должны быть исключены трагические события, произошедшие с армянским народом», - отметил Си Цзиньпин.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, он подчеркнул, что Китай готов принять участие в строительстве автомагистрали «Север- Юг» и реализации других инфраструктурных программ.

Си Цзиньпин выразил уверенность в развитии сотрудничества в сферах торговли, промышленности, транспорта, культуры и гуманитарного сотрудничества.

«Отношения с КНР находятся в числе приоритетов внешней политики Армении. Наши два народа представляют древние цивилизации, еще армянские рукописи пятого века рассказывают о связях между двумя народами. Эти связи носили торговый, гуманитарный и политический характер. Для нас очень важны конструктивные и продуктивные отношения с Китаем», - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства Армении добавил, что впечатлен примером развития Китая, и поздравил Си Цзиньпина с 70-летием формирования КНР.

Никол Пашинян отметил, что Армения заинтересована в реализации совместных программ в рамках инициативы «Один пояс, один путь», и добавил, что армянская сторона рассматривает возможности участия в реализации совместных программ в сферах автотранспорта, железной дороги, информационных инфраструктур.

Главы двух государств в теплой, дружеской атмосфере взаимного доверия обменялись мнениями по армяно-китайским отношениям, а также по представляющим взаимный интерес актуальным вопросам международной и региональной политики.

Собеседники посчитали перспективным развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта, энергетики, информационных технологий, инфраструктуры, образования и др.

Стороны договорились обсудить шаги дальнейшего сотрудничества на уровне ведомств.

В ходе встречи собеседники коснулись также карабахского конфликта и подчеркнули, что вопрос необходимо решить путем диалога.