Пашинян и Алиев провели краткую беседу в Брюсселе

Участвующие в посвященной 10-й годовщине Восточного партнерства ЕС конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне в Брюсселе провели краткую беседу. Об этом Радио Азатутюн сообщил Никол Пашинян.

«Невозможно разрешить какой-либо конфликт, ориентируясь исключительно на интересы одной из вовлеченных сторон, потому что я считаю, что самым важным препятствием на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта является позиция Азербайджана не разговаривать с Карабахом. Правда состоит в том, что у этого конфликта есть три стороны – Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения. Мы считаем, что очень важно иметь подходящие переговорные рамки для разрешения этого конфликта», - заявил премьер-министр Армении.

Отвечая на вопрос о том, говорил ли он с президентом Азербайджана, Пашинян сказал: «Да, это был короткий разговор о текущей ситуации».

На вопрос, есть планы еще раз встретиться с Алиевым, премьер-министр Армении ответил так: «Планов пока нет, но я уверен, что переговоры продолжатся. Очень важно, чтобы Нагорный Карабах вернулся за стол переговоров, это очень важно. Без Нагорного Карабаха невозможно реальное урегулирование проблемы».

Пашинян и Алиев приняли участие в ужине, данном от имени председателя Европейского совета Дональда Туска.