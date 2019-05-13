В интервью РБК Пашинян рассказал, что нужно сделать, чтобы революция победила

Премьер-министр Армении считает, что есть возможность для снижения цены на российский газ, и это связано с тем, что Евразийский экономический союз подразумевает общий рынок и единую цену на энергоносители для всех стран-членов. А тот факт, что Россия имеет газовую монополию в Армении, Никол Пашинян считает естественным, и он вообще не считает, что в Армении все принадлежит России.

Российский РБК сегодня опубликовал интервью с премьер-министром Армении. Это довольно смелое интервью для российского СМИ, поскольку журналист подробно расспрашивает о том, как произошла армянская революция, а Никол Пашинян подробно рассказывает, что нужно сделать, чтобы революция победила. В частности, по словам Пашиняна, большую роль в этом сыграли социальные сети, а также нужно было сменить площадь митингов, поскольку площадь Свободы является изолированной, и люди на соседних улицах даже не знали, что там происходит.

«Мы примерно потратили на нашу революцию 200 тысяч долларов. Откуда появились эти деньги? Мы попросили у людей. У нас был электронный кошелек, и армяне из всех стран, между прочим, большинство из России, дарили нам деньги. Мы потратили эти деньги, и каждую неделю в процессе революции мы публиковали, сколько денег мы потратили и для чего», - в интервью РБК рассказал Пашинян

По словам премьер-министра, такой подход позволил революционерам не оказаться в долгу перед теми или иными кругами. «Вот почему у меня и у нашего правительства нет никаких теневых обязательств ни перед одной личностью или корпорацией», - заметил Пашинян.



Российский журналист в интервью удивился, что Пашинян, согласно декларации о доходах, владеет лишь автомобилем Hyundai Sonata и 1800 долларами, что даже по армянским меркам является очень скромной суммой. Не веря в это, он сказал: «Ну не верят же, наверняка, люди. Ну как так может быть?». «Верят или не верят, это факт», - ответил премьер-министр.

Естественно, российского журналиста интересовали отношения Никола Пашиняна с Владимиром Путиным. Он поинтересовался в Пашиняна, чувствовал ли тот давление со стороны президента России, на что армянский премьер ответил, что никогда не чувствовал этого.

Вместе с тем, однако, в интервью премьер-министр рассказал, что в России сегодня находятся люди, которые по делу «1 марта» объявлены армянскими правоохранительными органами в розыск. Речь идет о бывшем министре обороны Армении Микаэле Арутюняне и бывшем руководителе следственной группы по делу «1 марта» Ваагне Арутюняне.

Отвечая на вопрос о бывшем главе Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Мигране Погосяне, премьер-министр Армении, в частности, сказал: «Мигран Погосян был объявлен в розыск, и сенсационно российские власти его задержали. Почему сенсационно? Потому что многие думали, что российские власти не будут реагировать, не знаю почему, в армянских социальных сетях распространен такой стереотип, что правоохранительные органы России не будут сотрудничать с армянскими правоохранительными органанами. Я надеюсь, что это неправильное восприятие».

«Было еще два случая, когда российские правоохранительные органы не отреагировали. У нас сейчас в розыске находится еще и бывший министр обороны, который сейчас находится в России, все об этом знают, но российские правоохранительные органы не реагируют, и это связано с делом «1 марта». И еще [бывший] глава следственной группы по делу «1 марта». Он тоже сейчас в розыске и тоже находится в России, и его тоже не арестуют», - добавил Никол Пашинян.