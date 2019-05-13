В Брюсселе стартовали мероприятия в связи с 10-летием Восточного партнерства

В Брюсселе с утра стартовали торжественные мероприятия в связи с 10-летием программы Евросоюза «Восточное партнерство».

Уже завершилась встреча на уровне министров иностранных дел стран-участниц программы. Ее провела министр иностранных дел ЕС Федерика Могерини. Во встрече приняли участие также главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана – Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров. Встреча завершилась совместным фотографированием и пожатием рук.

Во второй половине дня в столицу Евросоюза прибудет премьер-министр Армени Никол Пашинян. Президент Европейского совета Дональд Туск пригласил лидеров стран-участниц Восточного партнерства на ужин.

В данный момент премьер-министр Армении проводит официальные встречи в соседнем с Бельгией Люксембурге, а затем направится в Брюссель.

В Брюссель также прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако переговоры между лидерами Армении и Азербайджана не запланированы. На днях на пресс-конференции в Ереване Никол Пашинян посчитал возможным лишь короткое неформальное общение с президентом Азербайджана.

Кстати, Азербайджан в Брюсселе собирается подписать документ о соглашении с Евросоюзом, его содержание пока не разглашается.

Армения два года назад, в 2017 году, подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом, которое уже ратифицировал ряд стран-членов ЕС.

Ереван еще в 2013 году, во время президентства Сержа Саргсяна, отказался от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в последний момент предпочтя инициированный Россией Таможенный союз. Вместо этого спустя несколько лет между Арменией и Евросоюзом было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

В программе Восточного партнерства ЕС участвуют шесть постсоветских стран - Армения, Грузия, Азербайджан, Молдова, Беларусь и Украина.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко также было направлено приглашение на сегодняшний ужин, за что в адрес Евросоюза прозвучала критика. Однако Лукашенко, которого считают последним диктатором Европы, сегодня в Брюссель не приедет.

Украину в последний раз в столице ЕС будет представлять действующий президент Петр Порошенко, проигравший в апреле выборы Владимиру Зеленскому.

Ожидается, что шесть государств и Евросоюз сегодня примут совместное заявление, в котором подтвердят свое обязательство углублять амбициозные партнерские отношения, строить благополучный, стабильный, демократический регион, основанный на общих ценностях, взаимных интересах и обязательствах. В документе будет отмечено, что зафиксированные за 10 лет достижения, в том числе экономическая интеграция, рост торговли, закрепленная политическая ассоциация, воодушевляют на дальнейший прогресс, стороны полны решимости в вопросе реформ.

Из Брюсселя сразу после ужина премьер-министр Армении отбудет в Пекин. Это первый визит Никола Пашиняна в Китай в качестве лидера Армении, запланированы его переговоры с председателем Си Цзиньпином.

А в Брюсселе мероприятия по случаю 10-летия Восточного партнерства продолжатся большим праздничным концертом. Завтра в столице ЕС будет проведена конференция в том числе с участием прибывшей из Армении делегации.

Ожидается выступление главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, здесь также находятся представители армянского гражданского общества.

Несколько лет назад Украина отказалась подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что стало причиной революции в стране, в результате Евромайдана пришедший к власти Порошенко, в конце концов, подписал это соглашение, но сейчас у Украины крайне напряженные отношения с Россией. Соглашение об ассоциации подписали также Молдова и Грузия. Грузины, украинцы и молдоване уже пользуются безвизовым режимом.

Официальный Ереван ожидает, что переговоры о либерализации визового режима с Евросоюзом стартуют в этом году.