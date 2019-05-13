Никол Пашинян едет в Брюссель

Сегодня в Брюсселе отмечается 10-я годовщина Восточного партнерства, в столицу Евросоюза прибудут лидеры стран-участниц программы, в том числе и премьер-министр Армении Никол Пашинян. До этого, однако премьер-министр сегодня проводит встречи в Люксембурге.

Уже во второй половине дня Никол Пашинян из Люксембурга прибудет в Брюссель. Президент Европейского совета Дональд Туск пригласил лидеров стран-участниц Восточного партнерства на ужин. Сегодня в этом мероприятии примет участие также президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако переговоры с Николом Пашиняном не запланированы.

До прибытия в Брюссель руководителей государств-членов Восточного партнерства рано утром здесь началась встреча на уровне министров иностранных дел, не исключена также встреча Зограб Мнацаканян - Эльмар Мамедъяров, вр всяком случае министры иностранных дел двух стран вместе примут участие в нескольких мероприятиях. Азербайджан, кстати, в ходе этой встречи подпишет документ о сотрудничестве с Евросоюзом, его содержание пока не разглашается.

Армения два года назад, в 2017 году, подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом, которое уже ратифицировал ряд стран-членов ЕС.

Ереван еще во время президентства Сержа Саргсяна отказался от Соглашения об ассоциации с ЕС, в последний момент предпочтя инициированный Россией Таможенный союз.

В программе Восточного партнерства ЕС участвуют шесть постсоветский стран - Армения, Грузия, Азербайджан, Молдова, Беларусь и Украина.

Ожидается, что шесть стран и Еврсоюз сегодня выступят с совместным заявлением.

Из Брюсселя премьер-министр Армении отправится в Пекин. Это первый визит лидера Армении Никола Пашиняна в Китай, запланированы его переговоры с председателем Си Цзиньпином.

А в Брюсселе мероприятия по случаю 10-летия Восточного партнерства продолжатся большим праздничным концертом. Завтра в столице ЕС будет проведена конференция также с участием прибывшей из Армении делегации.