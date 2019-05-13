«Министерству пока не удалось на 100 процентов устранить коррупцию» - глава Минздрава

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян не исключает, что в сфере здравоохранения еще существует коррупция.

На сегодняшней пресс-конференции он заявил, что министерству пока не удалось на 100 процентов устранить коррупцию.

«Я не исключаю, что в сфере здравоохранения все еще существует коррупция. Если мы говорим о незаконных доходах в медицинских учреждениях и рассматриваем это в качестве коррупции, то это есть. Я сам это не считаю коррупцией, я считаю это незаконным доходом, чего также быть не должно. Но это в любом случае является незаконным доходом, который врач получает от пациента, родственника пациента. Если возьмем немного выше, если речь идет о коррупции в государственном аппарате, то я могу сказать, что мы делаем все возможное для того, чтобы этого не было. Однако последние события в Министерстве показали, что на 100 процентов это пока не удалось. Но наши шаги только в этом направлении», - заявил Арсен Торосян.

Отметим, что в начале апреля был арестован заместитель министра здравоохранения Арсен Давтян. Служба национальной безопасности обвинила его в получении взятки в особо крупном размере.