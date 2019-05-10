Премьер: Во многих случаях, возможно, мы действительно слишком мягко обращаемся с людьми

На сегодняшнем заседании правительства, перед тем, как перейти к вопросам повестки дня, премьер-министр Никол Пашинян затронул тему рынков бензина и газа, намекнув на то, что основными игроками в этой сфере являются политические фигуры, которые могут спекулировать на этом вопросе.

После того как, в соответствии с инициированным правительством законодательным изменением, на газозаправочных станциях произошел переход на расчет продаваемого газа с кубометров на килограммы, на рынке стал заметен рост цен. «Я хочу привлечь внимание всех нас к тому, что в этих двух сферах есть связанные с политикой люди и даже люди, имеющие монопольные традиции. И я хочу верить, что они не попытаются дать повод для каких-либо политических спекуляций в этом вопросе. Мы должны очень серьезно этим заняться. Во многих случаях, возможно, мы действительно работаем очень медленно, и общественность нас обвиняет в том, что некоторые этим пользуются. Может быть и такой нюанс. И я очень четко говорю: быстро займитесь этим, все органы, которые должны этим заниматься. Мы не должны позволить такого. Во многих случаях, возможно, мы действительно слишком мягко обращаемся с людьми, им кажется, что это как в том анекдоте, когда кто-то говорит: я шучу, возвращайтесь. Нет, мы не шутим», - сказал премьер.

Пашинян заметил, что инициатива должна была служить интересам потребителя, и изменение единицы измерения не могло привести к повышению цены. Премьер-министр потребовал разъяснений от начальника Инспекционного органа по надзору за рынком Армена Котоляна.

Последний сообщил, что после изменения единицы измерения ожадалось, что цена 1 кг газа составит 272 драма, но есть хозяйствующие субъекты, которые продают его за 310 драмов. «Поскольку хозяйствующие субъекты прежде имели возможность посредством злоупотреблений держать цену низкой, то есть была написана цена 200 драмов, но реальная цена равнялась 222 драма, так как по причине недозаправки они имели возможность представлять низкую цену. Сегодня из-за неимения такой возможности хозяйствующие субъекты вынуждены были повысить цену. То есть, вместо ожидаемой цены 270-280 драмов она будет 300-310 драмов», - пояснил Котолян.

«Убеждены ли Вы однозначно и бесспорно, что мы заложили в основу закона правильную формулу?» – поинтересовался премьер-министр у министра финансов Атома Джанджугазяна. Последний подтвердил эту позицию и пояснил, что, согласно закону, изменилась не цена на газ, а единица изменения. «Если прежде в качестве единицы измерения использовался кубический метр, и, представляя инициативу, мы к этому подробно обращались, и кубический метр в различных условиях мог иметь разный вес, в настоящее время применяется вес. И в условиях веса, при прочих равных условиях, если исходим из того, что никаких возможностей для злоупотреблений не было, прежняя цена не могла измениться в номинальном выражении», - сказал министр финансов.

«Следовательно, те, кто изменили цену, господин Ананян, признаются, что они прежде обманывали потребителей? – обратился Пашинян к главе Комитета государственных доходов (КГД) Давиду Ананяну.

«По сути, да», - ответил Ананян, добавив, что 33 организации этой сферы имеют налоговые обязательства в размере около 22 млрд драмов, в настоящее время комитет находится с ними в судебном процессе.

Сведения о поведении налогоплательщиков Ананян представил премьер-министру в виде двух списков – определенная группа лиц и остальные.

«Однако действия Комитета государственных доходов не содержат какого-либо политического подтекста, - после заседания в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал Давид Ананян. – Среди 33 организаций есть также принадлежащие г-ну Царцуяну газозаправочные станции, относительно которых мы наши протоколы подытожили еще в прошлом году, и менеджмент принадлежащих г-ну Царукяну организаций в рамках своей компетенции обжаловал наши действия, идет судебный процесс. Теперь разногласия между нами и менеджментом принадлежащих г-ну Царукяну газозаправочных станций уже переместились в судебную сферу».

Глава КГД видит возникшую на рынке газа проблему в сфере деятельности Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК). Это ведомство заявляет, что не нельзя допустить антиконкурентных договоренностей.

По словам новоназначенного главы ГКЗЭК Гегама Геворкяна, необходимы 1-2 месяца для проведения изучения на рынке. «Любое злоупотребление - это проблема. Я в данный момент не могу назвать имена всех хозяйствующих субъектов, потому что мы только начали изучение», - сказал Геворкян.