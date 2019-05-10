Разрабатывается программа замены старых лифтов на новые – мэр Еревана

Старые лифты в Ереване будут заменены на новые, но конкретных сроков мэр Еревана Айк Марутян не указывает. По его словам, для решения этой задачи уже разрабатывается программа. Градоначальник заверяет, что программа будет готова в ближайшие месяцы.

«Это большая и довольно трудная задача. Сначала нужно провести инвентаризацию, посмотреть, какие есть проблемы. Есть разные лифты, разные шахты. Нужно понять, в каких шахтах какого типа лифты должны быть. Мы также ведем переговоры с производителями лифтов, потому что процесс закупки также нужно очень хорошо рассчитать», - отметил Марутян.

По словам Айка Марутяна, для обновления всего лифтового хозяйства столицы необходимы десятки миллионов долларов.

«Но в этом вопросе с нами должны быть и жители. Когда программа будет готова, мы в первую очередь представим ее правительству, поскольку городские власти не могут решить эту проблему в одиночку», – сказал мэр.

Руководитель оппозиционной фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян убежден, что у городских властей нет предметной программы для решения этой проблемы, которая не решалась годами. По его словам, если бы подобная программа была, то она уже должна была быть обнародована.

«По части модернизации лифтового хозяйства работы стоят. Если это не так, пусть мэр огласит, вокруг чего идут обсуждения», - подчеркнул Хажакян.

Кстати, вчера в одном из многоквартирных домов в ереванском административном районе Ачапняк у лифта оборвался один из четырех тросов.

Глава фракции «Луйс» говорит, что для решения проблемы лифтов, в первую очередь, необходимо решить, как будут они управляться и обслуживаться после их ввода в эксплуатацию.

«На самом деле, я считаю, что здесь сложность представляет именно разработка этой системы, а уже потом привлечение инвестиций», - сказал Давид Хажакян.