Открылся парк, посвященный 2800-летию Еревана

Сегодня утром в центре Еревана состоялось открытие парка, посвященного 2800-летию армянской столицы. На открытии парка присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, мэр Еревана Айк Марутян, другие высокопоставленные чиновники, братья Варданяны, которые инициировали и финансировали строительство парка.

Строительство парка было профинансировано и осуществлено под непосредственным контролем благотворительного фонда «Семья Варданян» Микаела и Карена Варданянов. Это подарок семьи Варданян по случаю 2800-летия основания Еревана. Автор проекта – Карен Варданян. Парк был полностью изменен. Даже земля была полностью заменена. Проектные работы начались два года назад и длились шесть месяцев. Как сообщают из фонда, строительные работы были осуществлены в течение полутора лет.

Около 250 деревьев (70 уникальных видов) были посажены в парке. Зеленая зона была увеличена почти вдвое. Были срублены только старые и больные деревья, а некоторые здоровые деревья из центральной части парка, где теперь расположены фонтаны, были перенесены и вновь посажены на краях парка. Парк круглогодично обеспечен круглосуточной поливной водой. В нем внедрена беспрецедентная для Армении автономная система капельного и душевого автоматического орошения.

Фонтан в парке имеет 2800 струй. Из семи видов гранитного камня выстлана плитка на территории 5420 квадратных метров с орнаментами старых армянских ковров. В центральной части парка находится окруженная фонтанами карта Еревана, выполненная из розового кварцита.

В четырех углах фонтанного комплекса и в центре расположены пять бронзовых водяных статуй. На территории парка также размещены бронзовые статуи быка и льва, выполненные в урартской тематике, 76 скамеек, 62 мусорных бака оригинального дизайна и 126 световых столбов.

Согласно фонду, на строительство парка было потрачено 5 миллионов 300 тысяч долларов.

Основным условием, которое Микаел и Карен Варданян представили мэрии Еревана, является то, что парк остается в собственности ереванской общины и на территории парка запрещается ведение какой-либо предпринимательской деятельности.

Помимо строительства парка, благотворительный фонд «Семья Варданян», начиная с 2019 года, в течение 99 лет будет за счет собственных средств покрывать расходы по уходу за парком.