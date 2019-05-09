В Ереване прошла акция «Бессмертный полк»

Общественная организация «Бессмертный полк Армении» совместно с Министерством обороны Армении сегодня в Ереване провели акцию-шествие «Бессмертный полк», в которой приняли участие президент Армении, вице-спикер и депутаты Национального собрания, мэр Еревана.

Участники шествия несли в руках портреты героев Великой Отечественной, Карабахской и Апрельской четырехдневной войн.

Президент Армен Саркисян нес портрет легендарного советского разведчика Геворка Варданяна.

«Геворк Варданян был моим очень хорошим другом на протяжении многих лет. Это был прекрасный человек, очень талантливый, и если бы он стал ученым, то стал бы академиком, если бизнесменом - то миллиардером. Но он решил служить родине», - сказал президент.

В руках у мэра Еревана Айка Марутяна был портрет его деда.

«Настроение, естественно, праздничное, очень радостное и победное. На фотографии изображен мой дедушка, который в 1941 году пошел на фронт и в 1945 году, слава Богу, вернулся домой. Я горжусь своим дедушкой, я горжусь всеми нашими армянскими героями, которые внесли очень большой вклад в победу в Великой Отечественной войне», - сказал Марутян.

Вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в контексте праздничных настроений в ответ на вопрос журналиста обратился к часто муссирующимся в последнее время разговорам о сдаче земель.

«Кто говорит на тему сдачи земель?.. Роберт Кочарян говорит такое или Серж Саргсян?..В Республике Армения, среди стоящих здесь людей нет такого человека, который бы даже говорил о сдаче земель. И я прошу вас даже вслух больше не произносить это выражение. Пусть говорят о себе, о том, что люди говорят и что они пытались сделать, пусть они не пытаются приписать это другим. Они – прошлое, прошлым и останутся - с их логикой сдачи земель, Мегри и прочего», - сказал Симонян.

Акция «Бессмертный полк» проводится в Армении уже четвертый год.