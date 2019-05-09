Мнацаканян: Армения была и остается единственным гарантом безопасности Карабаха

Армения была и остается единственным гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Об этом сегодня в беседе с журналистами в ереванском парке Победы заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Армения и Арцах имеют между собой довольно четко сформированную, глубокую систему. Армения была и остается единственным гарантом безопасности Карабаха. Для нас, для всех армян, самой важной задачей была и остается безопасность 150 тысяч наших соотечественников в Карабхе, - сказал Мнацаканян и продолжил: - У нас есть множество способов и инструментов для обеспечения этой функции гаранта, и мы будем ее дополнять и укреплять новыми различными инструментами. Это непрерывный процесс. Как это делать - это предмет обсуждения. То есть, ничего не исключается, но все должно быть разумным и правильным. Это предмет обсуждения».

Касаясь заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта также необходимо учитывать точку зрения народа, министр подчеркнул: «Правительство несет ответственность за переговоры и выбор формата и способов мирного урегулирования. <...> Премьер-министр говорит о принципе, потому что часто были ситуации, когда было предположение, что идет какой-то процесс, который может быть отрезан от народа, как это может быть? Потому что в нашем обществе, в нашей стране правительство выражает волю народа посредством выборов, и на основе этой воли оно взяло на себя ответственность - на основе мандата. Таков смысл».

На вопрос, возможна ли встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана в Брюсселе, куда оба лидера в ближайшие дни должны отправиться, Мнацаканян ответил: «У нас ничего не запланировано. Знаете, когда они будут находиться в одном и том же месте, то увидят друг друга, но ничего не запланировано».

В начале следующей недели в Брюсселе запланированы мероприятия, посвященные 10-летию программы «Восточное партнерство» ЕС, на которые приглашены лидеры стран-участниц программы - Армении, Украины, Беларуси, Грузии, Азербайджана и Молдовы.