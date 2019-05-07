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Политика

Мы видели, какие последствия имеет превращение СНБ и Полиции в политические органы – депутат от правящего блока

Депутат от правящего блока «Мой шаг» Гаяне Абрамян

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Проект изменений в структуре правительства сегодня вновь накалил страсти в парламенте.

После 20-дневного перерыва законопроект обсуждается во втором чтении. Оппозиция вновь недовольна.

Глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян (архив)
Глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян (архив)

​Позиция главы фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмона Марукяна не изменилась: «Служба национальной безопасности (СНБ) должна стать министерством, у нее не должно быть следственного органа, она должна находиться под парламентским контролем. Мы не будем заниматься косметическими изменениями. Если вы хотите похоронить вопрос, создавая комиссии, мы не присоединимся ни к одной комиссии, которая нацелена на то, чтобы похоронить вопрос, не станем легитимизировать такого рода комиссии. Никол Пашинян дал обещание, почему вы не выполняете обещание Никола Пашиняна? Он сказал, что СНБ и Полиция должны стать министерствами».

Причину изменения позиции правительства во главе с Пашиняном прокомментировала депутат фракции правящего блока «Мой шаг» Гаяне Абрамян. Придание силовым структурам статуса министерства, по ее словам, чревато политическими последствиями.

Представитель власти указала на пример Сержа Саргсяна: «Мы видели, какие последствия имеет, скажем, превращение СНБ и Полиции в политические органы, какие последствия это имеет для общей политической среды. Мы хорошо помним, какой путь прошел Серж Саргсян, сначала заняв пост министра национальной безопасности, затем в 1996 году - министра внутренних дел, объединив под своим контролем СНБ и Полицию, а затем уже став министром обороны, премьер-министром, президентом. Это был основной трамплин. В системах с несостоявшимися политическими институтами, при отсутствии политической, партийной среды силовые структуры становятся основным инструментом не только для манипулирования всем политическим полем, но и для обеспечения политического продвижения с злоупотреблением или использованием административного ресурса, использованием полученной в этих же структурах информации в качестве дубинки».

Марукян на это сразу же возразил: «Но ведь эти опасности сейчас грозят вам».

Депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян (архив)
Депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян (архив)

Фракция «Процветающая Армения» (ППА) выступает против объединения министерств. Депутат Наира Зограбян скептически относится к тому, что в действующем правительстве найдутся чиновники, способные возглавить несколько объединенных ведомств. «Этот симбиоз: наука, образование, спорт, молодежь, культура. Здесь нет никакой логики. Я не верю в существование бонапартов в нашем правительстве, которые могут обладать способностями для координации работы подобных структур-монстров», - сказала она.

Обсуждение проекта продолжается. Оппозиционные фракции ППА и «Лусавор Айастан» вновь заявили, что будут голосовать против данного проекта.

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