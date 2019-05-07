Мы видели, какие последствия имеет превращение СНБ и Полиции в политические органы – депутат от правящего блока

Проект изменений в структуре правительства сегодня вновь накалил страсти в парламенте.

После 20-дневного перерыва законопроект обсуждается во втором чтении. Оппозиция вновь недовольна.

​Позиция главы фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмона Марукяна не изменилась: «Служба национальной безопасности (СНБ) должна стать министерством, у нее не должно быть следственного органа, она должна находиться под парламентским контролем. Мы не будем заниматься косметическими изменениями. Если вы хотите похоронить вопрос, создавая комиссии, мы не присоединимся ни к одной комиссии, которая нацелена на то, чтобы похоронить вопрос, не станем легитимизировать такого рода комиссии. Никол Пашинян дал обещание, почему вы не выполняете обещание Никола Пашиняна? Он сказал, что СНБ и Полиция должны стать министерствами».

Причину изменения позиции правительства во главе с Пашиняном прокомментировала депутат фракции правящего блока «Мой шаг» Гаяне Абрамян. Придание силовым структурам статуса министерства, по ее словам, чревато политическими последствиями.

Представитель власти указала на пример Сержа Саргсяна: «Мы видели, какие последствия имеет, скажем, превращение СНБ и Полиции в политические органы, какие последствия это имеет для общей политической среды. Мы хорошо помним, какой путь прошел Серж Саргсян, сначала заняв пост министра национальной безопасности, затем в 1996 году - министра внутренних дел, объединив под своим контролем СНБ и Полицию, а затем уже став министром обороны, премьер-министром, президентом. Это был основной трамплин. В системах с несостоявшимися политическими институтами, при отсутствии политической, партийной среды силовые структуры становятся основным инструментом не только для манипулирования всем политическим полем, но и для обеспечения политического продвижения с злоупотреблением или использованием административного ресурса, использованием полученной в этих же структурах информации в качестве дубинки».



Марукян на это сразу же возразил: «Но ведь эти опасности сейчас грозят вам».

Фракция «Процветающая Армения» (ППА) выступает против объединения министерств. Депутат Наира Зограбян скептически относится к тому, что в действующем правительстве найдутся чиновники, способные возглавить несколько объединенных ведомств. «Этот симбиоз: наука, образование, спорт, молодежь, культура. Здесь нет никакой логики. Я не верю в существование бонапартов в нашем правительстве, которые могут обладать способностями для координации работы подобных структур-монстров», - сказала она.



Обсуждение проекта продолжается. Оппозиционные фракции ППА и «Лусавор Айастан» вновь заявили, что будут голосовать против данного проекта.