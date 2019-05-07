Партии парламентского меньшинства вновь выступают против проекта изменений в структуре правительства

Представители двух партий, представляющих парламентское меньшинство, вновь высказались против проекта изменений в структуре правительства, который внесен в Национальное собрания для обсуждения и голосования во втором чтении.

Руководитель фракции партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян вновь заявил с парламентской трибуны, что они против законопроекта, представленного правительством.

«Служба национальной безопасности (СНБ) не должна иметь следственный орган, это наш подход. СНБ должна находиться под парламентским контролем. «Лусавор Айастан» против такой структуры правительства. Мы считаем, что такая структура будет иметь очень плохие последствия, и они будут всплывать изо дня в день», - заявил Марукян.

Депутат от фракции партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян, в свою очередь, заявил, что их фракция не изменила своей позиции и будет голосовать против законопроекта.

«Этим законопроектом 6-7 министерств концентрируются в одном. Министру такого министерства нужно научиться работать хотя бы в одной или двух областях. Как же он сможет взять на себя политическую ответственность?.. Он не сможет самостоятельно разрабатывать и реализовывать политику в этой сфере… Я уже не говорю о вице-премьерах, у которых нет правовых инструментов», - заявил Мелкумян, отметив, что представленный законопроект не имеет никакого профессионального обоснования.

По мнению партии «Процветающая Армения», выраженному депутатом, представленная правительством структура не будет способствовать «реализации планов, которые мы ставили перед страной после революции».

Между тем, представляющий блок «Мой шаг» вице-спикер парламента Ален Симонян заявил, что фракция большинства будет голосовать за законопроект и призвал «выйти из рамок старой логики».

Проект поправок в структуре правительства был принят в первом чтении в апреле. В пользу его проголосовали представители блока «Мой шаг», которые составляют парламентское большинство. Фракции «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан» проголосовали против законопроекта.

Согласно представленному правительством проекту структурных изменений, будут сокращены 5 министерств: вместо прежних 17 будут действовать 12. Будет сокращена должность первого вице-премьера, вместо трех останутся два вице-премьера. Министерство образования и науки, Министерство спорта и Министерство культуры объединятся. Министерство сельского хозяйства объединится с Министерством экономического развития и инвестиций. Министерство диаспоры будет упразднено, вместо него в аппарате премьер-министра будет действовать офис комиссара по вопросам диаспоры с 25 штатными должностями. Полиция и СНБ останутся в подчинении премьер-министра.​