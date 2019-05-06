Книга «Мое тело - это личное» вызвала скандал

Презентация книги «Мое тело – это личное» в книжном магазине «Букинист» сегодня завершилась скандалом. В обсуждение вмешалась группа лиц, утверждая, что книга пропагандирует извращенность и направлена против традиционной армянской семьи.

Бурные обсуждения книги, опубликованной «Кризисным центром сексуального насилия», затем продолжились в соцсетях. Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян осудила попытку срыва презентации и на своей странице в Facebook опубликовала книгу, чтобы показать, что о пропаганде извращений нет и речи.

«Я поощряю образование, я поощряю осведомленность, я поощряю знания, и это может происходить разными способами», - сегодня на пресс-конференции заявила министр труда и социальных вопросов, подчеркнув, что государство ничего не делает для жертв сексуального насилия и они благодарны единственной организации, работающей с жертвами подобного насилия.

Книга была составлена руководителем программ «Кризисного центра сексуального насилия» Татевик Агабекян. Она сказала, что перевела и немного адоптировала книгу Линды Валвурд Джирард под тем же названием. «Книга предназначена для родителей, чтобы те могли просветить и защитить своих детей от сексуального насилия», - сказала она.

Книга «Мое тело – это личное» предназначена для родителей детей в возрасте от 3-х до 6 лет. Ее также можно раскрашивать. Героиня книги - 5-летняя Наре, рассказывает, что ее зубная щетка принадлежит только ей, и если дверь ее комнаты закрыта, значит, она хочет остаться одна. Затем она переходит к телу: Наре слышала от мамы, что те части тела, которые скрыты под купальником, это ее личные части тела, и никто не имеет права к ним прикасаться. Родители также сказали, что если другой человек пытается до нее дотронуться, она может громко сказать – нет.

Татевик Агабекян сказала, что они просто пытались помочь родителям говорить с детьми. «Мы считали очень важным говорить с маленькими детьми о неприкосновенности тела», - отметила она.

Руководитель информационно-аналитического центра «Луйс» Айк Айвазян – один их тех, кто прервал презентацию книги. «Мы что не знаем, что дети на улице не должны разговаривать с незнакомыми людьми, не должны с ними куда-то идти? Мы не знали об этом?» - спрашивает Айвазян.

Он убежден, что книга пропагандирует безнравственность, как минимум, создает конфликты между родителями и их детьми: «Если, например, твой дядя сажает тебя к себе на колени и это тебе не нравится, ты должен сказать - нет. То есть, ребенку внушают мысль, что когда родственник прикасается к нему или целует его, он делает это с другими целями».

Татевик Агабекян на это возражает: «Приведен пример, что если в дом к ребенку пришел дядя (и в книге написано, что мы его очень любим, потому что он всегда приносит наши любимые пирожные), даже на коленях у такого любимого дяди, если ребенку неприятно, реакция родителя должна быть не такая: сказать ребенку – ничего, что тебе неприятно, садись, потому что ты обидишь дядю, а должна быть такая: сказать дяде – знаешь, он тебя очень любит, просто в данный момент не захотел сесть к тебе на колени. Подобным образом ребенка учат тому, что у его тела есть границы».

Айк Айвазян утверждает, что хотя в книге прямой пропаганды гомосексуализма нет, однако в ней есть ссылка на сайт, на котором, по его мнению, рекламируются явления, выходящие за рамки традиционных армянских семейных ценностей. «Эта организация, якобы борясь с сексуальным насилием, непосредственно осуществляет пропаганду гомосексуализма, на протяжении многих лет спонсируясь Фондом Сороса», - считает он.

В «Кризисном центре сексуального насилия» говорят, что у них нет больших денег. Книга была напечатана тиражом 3 тысячи экземпляров, что обошлось максимум в 500 тысяч драмов.

Эта организация действует при поддержке «Женского ресурсного центра». Самым крупным донором «Женского ресурсного центра» является шведский фонд «Женщины для женщин». Фонд Сороса находится на 5-ом месте. Татевик Агабекян говорит, что за последние 10 лет они работали с 87 детьми, подвергшимися сексуальному насилию, и убедились, что в деле защиты детей от сексуального насилия существует проблема информирования.

«Один 7-летний ребенок, к примеру, у меня спросил: «А это сексуальное насилие, когда какой-то дядя в маршрутке пытался один раз?…» и покраснел, не сумев продолжить, что тот его трогал. И почему это было шокирующим, потому что я знала, что в Армении существуют подобные явления, но что эти явления начинаются в таком маленьком возрасте, я действительно не представляла», - рассказала она.

По словам полковника полиции Нелли Дурян, в последние годы случаи сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних сократились: в 2016 году было 80 случаев, в 2017 году - 71, в прошлом году - 50 случаев. Последний случай произошел в одной из областей страны: отец изнасиловал свою 14-летнюю дочь. Мужчина арестован, а девочка будет переведена в Центр поддержки детей для реабилитации при содействии психологов.