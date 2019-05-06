Состояние военнослужащего Сепханяна стабильно тяжелое, состояние военнослужащего Зорогляна остается крайне тяжелым – пресс-секретарь МО РА

По сравнению с предыдущими днями, минувшей ночью на армяно-азербайджанской линии соприкосновения выстрелов было меньше. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Минувшая ночь прошла сравнительно спокойно, было меньше выстрелов, чем в предыдущие два-три дня», - сказал Ованнисян.

Что касается двух раненых военнослужащих, то, по словам пресс-секретаря Минобороны Армении, состояние 32-летнего военнослужащего-контрактника Аргишти Сепханяна, получившего огнестрельное ранение 30 апреля в Тавушской области, стабильно тяжелое, в то время как состояние 21-летнего военнослужащего срочной службы Аганика Зорогляна, раненного в субботу, 4 мая, в Нагорном Карабахе, остается крайне тяжелым. Последний вчера из Карабаха был доставлен в Ереван. Оба военнослужащих получили ранение в голову.

«Состояние Аргишти стабильно тяжелое, у него наблюдается положительная динамика, но пока рано давать конкретные оценки. Состояние Аганика остается крайне тяжелым», - сказал Ованнисян, отметив, что оба военнослужащих находятся в реанимационном отделении военного госпиталя Еревана.

Отметим, что Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило, что в последнее время наблюдается рост активности противника, что проявляется как в виде масштабных инженерно-укрепительных работ, так и в виде нарушений режима прекращения огня.

Согласно Министерству обороны Нагорного Карабаха, азербайджанские ВС недавно открыли огонь из снайперских винтовок по хлебовозу одной из воинских частей АО, расположенных в восточном направлении (Акна), повредив кузов.

На вопрос Радио Азатутюн, почему в последнее время противник активизировался, пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян ответил, что особой причины для этого нет.

По словам Бабаяна, Азербайджан не изменил свое отношение и планы, хотя в последние время, действительно, число нарушений режима прекращения огня сравнительно уменьшилось.

Параллельно с этой ситуацией, по словам пресс-секретаря президента Карабаха, Азербайджан провел широкомасштабные военные учения: только в этом году Баку уже второй раз провел наступательные военные учения с Турцией. А главной мишенью этих учений, по словам Бабаяна, является Карабах.

«В целом, видение этой страны, ее цели и устремления, ее планы не изменились, что заставляет нас всегда быть бдительными и проводить соответствующую политику. И никогда не будем забывать, что Азербайджан и Турция выступают как единое целое», - сказал Арцрун Ованнисян.

На вопрос, поскольку находящийся в крайне тяжелом состоянии военнослужащий был ранен именно в Нагорном Карабахе, почему с нашей стороны не проводится никаких защитных мер, которые свели бы к минимуму подобные инциденты, Бабаян ответил: «Мы делаем все возможное, но вы понимаете, это такая ситуация, когда стреляют снайперы, и потом, в конце концов, это не фантастический фильм, чтобы закрыть каким-то куполом, и не было бы возможности. Стреляют издалека, это террористические действия, на 100% избежать ранений или потерь, к сожалению, невозможно».