Министр: Будут возобновлены переговоры по вопросу таможенных пошлин на импортируемые автомобили

Министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян сегодня на пресс-конференции заявил, что правительство Армении намерено провести переговоры со странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы цены на таможенное оформление автомобилей для граждан Армении с 1 января 2020 года существенно не выросли.

Вступив 2 января 2015 года в инициированный Россией Евразийский экономический союз, Армения получила 5-летний льготный период по линии 800 товаров, в течение которого таможенные пошлины на эти товары не должны повышаться до уровня таможенных пошлин ЕАЭС. В начале следующего года льготный период истечет, и, в частности, таможенные ставки на старые автомобили увеличатся в несколько раз.

«Решения пока нет. Я могу сказать о характере вопроса, не говоря при этом, каким может быть его решение. Вы также знаете характер. Мы все надеемся, что есть возможность. Но когда будет обращение, мы поговорим также о формате обращения. Пока официального обращения не было. Но это процесс, который должен идти, и сейчас идут обсуждения вокруг этого вопроса», - сообщил министр.

В последнее время заметно вырос импорт автомобилей в Армению. Причина в том, что люди думают, что ожидающееся с 1 января повышение таможенных ставок приведет к подорожанию автомобилей. Поэтому они хотят купить автомобиль до подорожания либо ввезенный в этом году автомобиль перепродать по дорогой цене в следующем году.

Начальник Дорожной полиции Армении Егор Карапетян на днях заявил, что в первом квартале этого года в Армению было ввезено и зарегистрировано 44 579 автомобилей, что на 7 979 больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Тигран Хачатрян сегодня также сказал: «Сейчас речь идет о возобновлении переговоров. Если бы возобновление переговоров было связано только с проблемой внутреннего рынка Армении, то, по всей вероятности, исход был бы более предсказуемым. Но мы знаем, что тот факт, что стоимость таможенного оформления в Армении ниже, чем в других странах ЕАЭС, стал причиной того, что автомобили оформляются здесь и продаются там. В некоторых странах ЕАЭС количество автомобилей с армянскими госномерами столь большое, что граждане этих стран задаются вопросом: почему пошлины выплачиваются не в их странах, а в Армении, где ставки ниже? Теперь представьте, что мы должны путем переговоров суметь обосновать, почему должно быть так».