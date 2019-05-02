Правительство отклонило два представленных оппозиционной фракцией законопроекта

Глава оппозиционной партии и одноименной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян называет обоснования правительства сказкой и утверждает, что правительство намеренно искажает содержание их предложений.

Первым законопроектом предлагалось внести изменения в закон «О закупках» и рассекретить товары, работы и услуги, необходимые для обеспечения протокольных расходов, пребывания, питания и транспортного обслуживания должностных лиц, включая специальное техническое и программное обеспечение в сфере технического обслуживания и ремонта транспортных средств, для обеспечения военной техникой, вооружениями, боеприпасами и военно-техническими средствами.

По оценке правительства, прозрачность этой информации нанесет ущерб государственной безопасности, поэтому она должна оставаться конфиденциальной.

«То есть, чтобы заранее выложить в сеть графики высокопоставленных должностных лиц республики, начертить маршруты, написать, каким оружием вооружены сотрудники безопасности, сколько сотрудников безопасности их сопровождают, кто из них хорошо стреляет, а кто хуже всех, и приложить совет о том, как удобнее всего совершить террористический акт в отношении высокопоставленных чиновников данного государства. Думаю, конечно, мы идем по пути прозрачности, и если почувствуем такую необходимость, думаю, мы сами выступим с инициативой», - сказал премьер Пашинян.

Глава парламентской фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян считает прозвучавший комментарий намеренным искажением и проводимой против их фракции антипропагандой. Он говорит, что они предложили оставить неизменным положение по части расходов, касающихся обеспечения безопасности, а расходы могут быть опубликованы в допустимый с точки зрения безопасности период, то есть постфактум.

Для оппозиционного деятеля еще более непонятна реакция бывших партнеров по блоку «Елк» - премьер-министра Никола Пашиняна и министра юстиции Артака Зейналяна. Марукян напоминает, что в прошлом эти расходы были доступны общественности, однако бывший президент Серж Саргсян в принятом в спешном порядке законе сделал их классифицированной информацией. В то время против закона проголосовали все депутаты от блока «Елк», в том числе Пашинян и Зейналян.

«О каких расходах идет речь? О расходах на самолет, различные закупки, разные расходы, которые постфактум в свое время были нам доступны. Серж Саргсян закрыл эту информацию. Блок «Елк» боролся против этого во главе с Николом Пашиняном. Сегодня мы внесли этот проект, чтобы вернуть прежние правовые регулирования, а Никол Пашинян на заседании правительства говорит о терроризме…Что это за манипуляция, что это вы рассказываете? Или вы думаете, люди этого не узнают? Или вы думаете, мы не объясним, что это тот же проект, который принял Серж Саргсян?» - отметил Марукян.

Напомним, поправки в законы «О закупках» и «О государственной служебной тайне», согласно которым предлагалось сделать расходы высокопоставленных чиновников государственной тайной, были приняты в 2014 году, против которых Пашинян тогда проголосовал против.

А тогдашний председатель Национального собрания Галуст Саакян обосновал изменения так: «тайный» - это не значит «скрытый».

Другим отвергнутым со стороны правительства проектом предлагалось отменить правовое регулирование, вступившее в силу при прежних властях, и выплачивать пенсию по доверенности в течение 15 лет вместо предусмотренного действующим законом одного года, а также признать потерявшим силу требование о том, чтобы пенсионер, получающий пенсию безналичным способом, как минимум один раз в год являлся в банк, а также ряд других положений.

По словам министра труда и социальных вопросов Заруи Батоян, в случае принятия проекта, увеличатся бюджетные расходы на выплату пособий и пенсий.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что выступает за то, чтобы процесс удостоверения личности для людей был организован проще, но отметил, что это не может произойти с помощью «шага назад». А предложенный проект он считает именно таким.

Премьер поручил найти технологическое решение. «Только с использованием технологий. Никакие другие варианты, когда мы должны проверять это при наличии человеческого фактора, просто неприемлемы. До сих пор в Армении существуют несуществующие получатели пособий. И от нас требуются очень большие усилия, чтобы … Вместо того чтобы подумать о том, как сделать, чтобы несуществующие получатели пособий не существовали, сейчас мы говорим: давайте откроем новую лазейку, чтобы начали существовать несуществующие пенсионеры. Это абсолютно неприемлемо», - сказал Пашинян.