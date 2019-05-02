Занимающиеся торговлей на колесах предприниматели требуют законодательно урегулировать их вопрос

Занимающиеся торговлей на колесах предприниматели сегодня перед зданием правительства организовали акцию протеста, потребовав от правительства оперативного решения проблем сферы.

На прошлой неделе в результате проверок, осуществленных по инициативе мэрии Еревана, компания «Электрические сети Армении» обесточила передвижные торговые точки, тем самым вынудив их прекратить работу.

«Мы неоднократно просили обратиться к этому вопросу. Они не обратились. Проблема настолько назрела, что они уже прибегают к незаконным путям, конкретно к отключению электричества, чтобы помешать нам. В данный момент мы протестуем против отключения электричества. Мы просим и требуем, чтобы правительство предложило альтернативный вариант, чтобы мы могли продолжать работу. Мы также требуем, чтобы дальнейшие регулирования проводились с нашим участием», - заявили протестующие.

По поручению мэра Еревана Айка Марутяна была проведена инвентаризация действующих в столице передвижных торговых точек, и в результате, согласно мэрии, возникли обоснованные сомнения в том, что те осуществляют свою деятельность с нарушением техники безопасности и экологических норм.

В Ереване действуют 47 подобных торговых точек на колесах.

Мэр подчеркнул: «Передвижная торговля тем и передвижная, что каждый день торговлю ведешь на новом месте. У этих машин не должно быть проводов, в противном случае получается, что они припарковали машины для долгосрочной деятельности».

Один из протестующих, Арен Меликян, заявил: «Есть подозрительные данные о том, что в поле формируется монополия. Такое впечатление, что они освобождают место для того, чтобы пришел монополист. У нас уже есть информация. Я не буду называть имя. Уже есть готовые заводские машины. И у нас есть записанные на видео данные, что есть подобные структуры. Все это связано с крупными игроками».

Пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян, комментируя на это заявление, сказал: «Я не думаю, что распространение лжи и дезинформации или попытки ввести общественность в заблуждение - это наилучший способ защитить бизнес. Я просто предлагаю, если есть подобные данные, есть подобные подозрения, предлагаю, чтобы эти подозрения расследовали правоохранительные органы. Я рассматриваю это как сообщение о преступлении и надеюсь, что правоохранительные органы расследуют это заявление и выяснят, имеем ли мы дело с клеветой или со злоупотреблением властью, на что намекают граждане».

Карапетян также пояснил, какие проблемы с экологической и технической безопасностью были зафиксированы: «Например, значительная их часть не имеет канализационных систем, и их сточные воды просто выливаются на соседние газоны, а это наносит ущерб, уже существует опасность для окружающей среды. Также проверяется безопасность продуктов питания, насколько продающиеся продукты соответствуют нормам».

Один из участников акции протеста сказал, что они признают, что некоторые передвижные торговые точки портят внешний вид города, однако они готовы принять предложения компетентных органов. «Мы готовы привести в соответствие с предлагаемым дизайном. Но никаких предложений с их стороны не было».

Протестующие сегодня встретились с помощником премьер-министра Наири Саргсяном,который сообщил им, что демонстрантам до завтра будет представлена позиция премьер-министра по этому вопросу.