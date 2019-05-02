«Какой-то иностранный агент использовал фальшивую копию моего сайта, чтобы распространить фейковую новость» - Адам Шифф

Конгрессмен Адам Шифф ответил на вопрос Радио Азатутюн о том, как он оценивает фейковые сообщения про то, что якобы на встрече с ним посол Саудовской Аравии в Вашингтоне, принцесса Рима бинт Бандар аль-Сауд якобы заявила, что Эр-Риад намерен финансово поддержать принятие в Конгрессе США резолюции о признании Геноцида армян.

«Меня давно беспокоит то, что иностранные агенты могут пытаться влиять на политические процессы не только путем публикации материалов, полученных хакерским путем, но и распространяя ложную информацию под маской якобы реального источника», - написал Адам Шифф.

«Это еще не подтверждено, но создается впечатление, что какой-то иностранный агент использовал фальшивую копию моего предвыборного сайта, чтобы распространить фейковую новость о фейковой встрече. Мы продолжаем изучать детали этого инцидента и направили соответствующие запросы в соответствующие органы», - добавил избранный от Калифорнии конгрессмен.

26 апреля на сайте adamcshiff.com, который является фальшивой копией сайта adamschiff.com и на первый взгляд не отличается от оригинала в плане контента, был размещен фейковый пресс-релиз, который ввел в заблуждение многочисленные армянские, арабские и российские СМИ, в том числе и армянскую службу Радио Свободная Европа/Радио Свобода (Радио Азатутюн). После того, как выяснилось, что информация была ложной, Радио Азатутюн удалило ее со своего сайта и выступила с соответствующим опровержением, а также принесла извинения читателям.

Ранее представитель Шиффа Эмили Саймонс в связи с тем же инцидентом сказала: «Этот сайт является фейковым, а описанная в нем встреча является ложью. Такой встречи никогда не было, и конгрессмен Шифф никогда не обсуждал подобные вопросы с саудовскими властями».