«Не только Медведев, но и все мы надеялись как можно скорее перейти в кофейную комнату» - Пашинян

Накануне в интернете весь день обсуждался диалог между премьер-министром России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на межправительственном заседании Евразийского экономического союза в Ереване.

Многие описывали случившееся как издевательство над премьер-министром Армении, подвергая резкой критике Медведева.

Поздно вечером 1 мая Пашинян написал на своей странице в Facebook, что на самом деле ничего не произошло, а намек Медведева относился лишь к тому, чтобы пораньше закончить заседание.

«На секунду захожу в Facebook и не верю своим глазам: остатки коррумпированной системы могут легко вызвать бурю в социальных сетях. Не только Дмитрий Медведев, но и все мы надеялись как можно скорее перейти в кофейную комнату, потому что все мы были ужасно уставшие и хотели кофе. Работа длилась на два с половиной часа дольше намеченного. А наше общение в предыдущий день давало все основания рассчитывать на нерабочий сегмент. Разве обо всем этом надо говорить? Я не понимаю», - написал Пашинян.

Кстати, в прессе писали, что накануне заседания Медведев и Пашинян посетили один из ереванских клубов, где ели пахлаву и танцевали.

В беседе с Радио Азатутюн председатель постоянной комиссии по внешним сношениям Национального собрания Армении Рубен Рубинян отметил, что диалог между Пашиняном и Медведевым изначально казался ему обычным. Так что, по его словам, имеющие место обсуждения являются «бурей в стакане воды».