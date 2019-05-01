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Обзор прессы

Обзор прессы за 1 мая

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Армянская пресса широко комментирует состоявшееся накануне в Ереване заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

В редакционной статье газеты «Айкакан жаманак» читаем: «Визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Армению для участия в заседании Евразийского экономического совета стал поводом для того, чтобы в армянских политических кругах в очередной раз активизировались обсуждения армяно-российских отношений. Как всегда, самыми активными были средства пропаганды бывших властей, поведение которых, мягко говоря, было очень некрасивым. Они поспешили воспользоваться случаем, чтобы напомнить премьер-министру России о том, как некоторые соратники Никола Пашиняна в свое время организовывали митинги и протесты перед посольством РФ в Армении и как депутат Никол Пашинян лично критиковал членство Армении в Евразийском экономическом союзе. Трудно сказать, является ли такое поведение обычной невменяемостью или предательством, но отметим, что за попытками испортить встречу премьер-министров Армении и России стоит политическая сила, которая по всем поводам заявляет о том, что глобальная безопасность Армении почти исключительно зависит от уровня армяно-российских отношений».

Корреспондент газеты «Жаманак» побеседовал с председателем постоянной Комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Армении Андраником Кочаряном: «Вопрос: Генпрокуратура направила в суд обвинительное заключение в связи с делом Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна относительно событий 1-2 марта 2008 года. Это то основное, в чем обвиняются эти бывшие высокопоставленные чиновники? Ответ: Согласно обвинительному заключению перечисленные вами бывшие должностные лица обвиняются по конкретным вещам, и в суде дело будет рассматриваться в рамках этих обвинений, если других обстоятельств не будет. Вопрос: Будет ли это сложное судебное разбирательство? Ответ: Да, очень. Это для нас то же, чем после Второй мировой войны был Нюрнбергский процесс. У дела «1 марта» есть такой резонанс, и полноценное раскрытие дела будет означать понимание того, в результате каких решений произошли те события. Здесь не только вопрос десяти жертв. Во время судебного процесса будет выяснено, на решение каких политических задач было направлено открытие огня по людям».

В своей редакционной статье газета «Жоговурд» отмечает, что некоторые формулировки в распространенном накануне партией АРФ «Дашнакцутюн» заявлении «напоминают фейсбуковские статусы и выступления некоторых антивластных деятелей». В связи с критикой АРФ «Дашнакцутюн» в адрес властей о том, что те осуществляют «уклончивую политику» в карабахском вопросе, издание пишет: «Очевидно, что говоря об уклончивости, АРФ «Дашнакцутюн» имеет в виду заявление премьер-министра о том, что у него нет мандата для того, чтобы выступать от имени Карабаха, и его заявление о возвращении Карабаха за стол переговоров. Если принять во внимание то, что такая позиция новых властей Армении приветствуется в Карабахе и что Карабах не избегает обязанности вести переговоры от собственного имени вокруг вопроса, который касается его самого, то непонятно, чем так обеспокоена «Дашнакцутюн»».

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