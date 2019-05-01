Армянские коммунисты провели традиционное первомайское шествие

1 мая в Армении отмечается как День труда. Коммунистическая партия Армении сегодня провела традиционное первомайское шествие с территории, прилегающей к памятнику Сарьяну, к площади Степана Шаумяна.

Исполняющий обязанности первого секретаря ЦК Компартии Армении Ерджаник Казарян отметил, что в партии работают над тем, чтобы пополнить свои ряды молодежью.

На вопрос Радио Азатутюн, чем объясняется тот факт, что с 2003 года Коммунистическая партия Армении не находится в парламенте, Казарян ответил так: «Это так, поскольку все выборы, начиная с 2003 года, были сфальсифицированы. Конечно же, Коммунистическая партия проходила, но нам не разрешали пройти. А в декабре прошлого года, когда люди находились в состоянии эйфории, были зомбированы, когда общество было разделено на «революционеров» и «контрреволюционеров», когда царили антироссийские настроения и были неравные условия, мы решили бойкотировать и не участвовать в выборах в Национальное собрание».

Как подчеркнул представитель коммунистов, в Армении в 2018 году была смена власти, а не революция.

«Во время революций меняется система, а у нас осталась та же система, только поменялись лица», - заявил Ерджаник Казарян.