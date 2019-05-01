Заявление АРФ «Дашнакцутюн» безосновательно – член парламентской фракции «Мой шаг»

Заявление партии АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) совершенно безосновательно и никак не обосновано. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявила депутат фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян, отвечая на обвинения АРФД в адрес властей по карабахской проблеме.

«По сути, впервые в нашей недавней истории правительство и премьер-министр чрезвычайно открыты и явно представляют все обсуждаемые положения и процесс. Другими словами, этот процесс достаточно представлен общественности, процесс не закрыт, не ограничен, к тому же очень часто делаются комментарии по этому поводу. Что значит уклончивая политика? Впервые официальный представитель правительства Армении и правительство не говорят об односторонних уступках и вообще отказываются говорить о своих «красных чертах», пока Азербайджан не говорит об этом. Это довольно смело, необычно также для наших внешних партнеров. Но я думаю, что эта политика вполне оправдана, и это также важный метод для того, чтобы на этот раз такой разговор начал Баку», - отметила Айрапетян.

Отметим, что АРФ «Дашнакцутюн» обвиняет власти в проведении уклончивой политики в карабахском вопросе, заявляя, что это не способствует общенациональной консолидации вокруг решения проблемы.

«Например, вот недавнее заявление премьер-министра: пусть народ сформулирует и даст мне письменный текст о том, что он хочет. Это уже уклончиво. Народ в свое время очень четко дал ответ на этот вопрос», - заявил представитель вновь избранного Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Член парламентской фракции «Мой шаг» подчеркнула, что нет проблемы с общенациональной консолидацией – по ее убеждению, связь Армении и Карабаха «развивается исключительным образом».

«У нас впервые было совместное заседание Советов безопасности, есть много программ, часто совершаются визиты, нет никаких споров по каким-либо положениям. В прошлом, когда партия АРФ «Дашнакцутюн» сотрудничала с бывшими властями, она не выражала никакой обеспокоенности по каким-либо поводам, а таких поводов для опасений было много: обсуждались решения, которые не основывались на нашем видении, речь шла о явных уступках. И при этом не было никакой реакции. А сейчас, когда все гладко, открыто, прозрачно, и Пашинян заявил, что народ является тем, кто будет решать проблему – народ Армении, Карабаха… Впервые акцент делается на факторе народа, что этот вопрос не является вопросом одного человек, а является вопросом идентичности, по какой-то причине они решили предположить, что это уклончивая политика. Повторюсь, это безосновательное заявление, которое никак не обосновано», - заявила Татевик Айрапетян.