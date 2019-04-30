Экс-министр финансов поддерживает подход нынешнего правительства «больше облагать налогами потребление и меньше – экспорт»

Изменения в Налоговом кодексе приведут к потере доходов государственного бюджета, сегодня в ходе парламентских слушаний заявил заместитель министра финансов Арман Погосян.

Он пояснил, что, принимая за основу данные за 2017 год, потери по линии подоходного налога оцениваются в 27,5 млрд драмов, потери по линии налога на прибыль - около 11 млрд драмов. Причина в том, что проектом предлагается снизить ставку налога на прибыль на 2 процентных пункта и ввести единую ставку подоходного налога, которая с 1 января 2020 года составит 23%, а в дальнейшем будет ежегодно снижаться на один процент, дойдя до 20%. Вместо этого предлагается увеличить бремя косвенных налогов.

«Учитывая тот факт, что бремя по линии акцизного налога в нашей стране существенно ниже, чем в сопоставимых странах, было принято решение компенсировать часть потерь налоговых поступлений за счет повышения ставок акцизного налога. Тем не менее, негативное влияние составляет около 16 млрд драмов в год, что, однако, планируется компенсировать за счет повышения эффективности административных действий», - сказал Погосян.

Специалист по управлению финансами Ованнес Аветисян считает неприемлемыми обоснования, представленные правительством для введения единой ставки подоходного налога, согласно которым таким образом на рынке труда произойдет сокращение тени и будет поощряться экспорт.

«Уже без введения единой ставки подоходного налога из тени вышли около 50 тысяч рабочих мест, следовательно, возникает вопрос: по какой логике мы обосновываем внедрение единой ставки, когда и без нее происходит выход из тени. Второе обоснование, которое приводится, состоит в том, что это поощряет экспорт, однако мы, эксперты, знаем, что в целевых сферах экспорта, например, в легкой промышленности, зарплаты, по большому счету (не хочу приводить проценты), не превышают 130 тысяч драмов. Это будет означать, что внедрение единой ставки подоходного налога, можно сказать, не повлияет либо очень незначительно повлияет на ориентированные на экспорт предприятия», - отметил Аветисян.

Вардан Арамян, занимавший в правительстве Карена Карапетяна должность министра финансов, разделяет подход правительства Никола Пашиняна - «больше облагать налогами потребление, меньше – экспорт». По его словам, негативное влияние обратного государство чувствовало до 2008 года. Заметим, что речь идет о годах правления президента Роберта Кочаряна.

«Этот горький опыт у нас был до 2008 года, когда наш экономический рост был очень высоким, но это был экономический рост, обусловленный спросом, и результатом стало то, что в 2008 году у нас был глубокий экономический спад. Следовательно, очень правильно, что мы нацелены на долгосрочный и подталкиваемый предложением экономический рост. Арман Погосян озвучил, я это подтверждаю, на самом деле, сколько бы мы ни говорили, что нам нужен экономический рост, ориентированный на экспорт, но ресурсы идут в неэкспортирующий сектор. Создаются три, четыре мола и только один экспортирующий завод», - сказал Арамян.

Депутат фракции «Процветающая Армения» (ППА) Сергей Багратян предлагает всех, кроме крупных налогоплательщиков, ввести в поле налога с оборота. По его словам, в любом случае упрощенная система налогообложения является наилучшей.

Пакет поправок в Налоговый кодекс также предусматривает восстановить порог не облагаемого НДС годового оборота в размере 115 млн драмов, но лишь для тех налогоплательщиков, которые до вступления изменений в силу не превышали установленную планку в 58,35 млн драмов.